الإمارات تدير نقاشاً دولياً حول التحديات الرقابية للأسواق النامية والناشئة

المصدر: أبوظبي - البيان

شارك وفد من هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة د. عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة في الاجتماع السنوي للجنة الأسواق النامية والناشئة التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو). حيث ترأست الإمارات الاجتماع، وهي المرة الأولى التي تترأس فيها دولة الإمارات هذا الاجتماع بعدما تم انتخاب الدكتور عبيد الزعابي لمنصب نائب رئيس لجنة الأسواق الناشئة والنامية للفترة 2018-2020. وأدارت الإمارات في الاجتماع نقاشاً حول التحديات التي تواجه الهيئات الرقابية للأسواق النامية والناشئة في تطوير هذه الأسواق، والتي تشمل تقلبات الأسواق والتأثير غير المباشر للاقتصاد العالمي والتعديل غير المتوازن للسياسات النقدية العالمية، والأعباء والتحديات التي تواجهها الهيئات من أجل زيادة حجم هذه الأسواق، وتوسعة قاعدة المستثمرين وتوفير المنتجات الاستثمارية التي تتواءم مع متطلباتهم.

وشارك د. عبيد الزعابي تالياً في اجتماع مجلس إدارة منظمة «أيوسكو» الذي عقد أخيراً في مدريد، وأوضح الزعابي أنه «تم خلال الاجتماعات والفعاليات التي حضرها الوفد مناقشة عدد من القضايا المهمة ذات الصلة بصناعة الخدمات المالية، وبحث عددٍ من الموضوعات التي تتعلق بهيئات الرقابة على الأوراق المالية وأسواق المال وأهم التحديات التي تواجهها».

وشاركت الهيئة في المؤتمر العام الذي عقد في كايمان ضمن فعاليات الاجتماع تحت عنوان «بناء الأسواق المالية المستدامة في الحقبة الرقمية»، وألقى الرئيس التنفيذي للهيئة الكلمة الافتتاحية للمؤتمر.

مشاركة

وتضمنت مشاركة وفد الهيئة عدداً من الأنشطة من بينها اجتماع اللجنة التوجيهية للجنة الأسواق النامية والناشئة الذي ترأسه د. عبيد الزعابي، وذلك بحضور الأمين العام لمنظمة «أيوسكو» بول آندروز الذي استعرض بعض المحاور والإحصائيات حول وضع الأسواق المالية في الوقت الراهن.

كذلك اشتملت أنشطة وفد الهيئة في كايمان على المشاركة في اجتماع لجنة الأسواق النامية والناشئة، والذي ترأسه كذلك د. الزعابي. وقد استعرض الأمين العام للمنظمة خلال الاجتماع جهود المنظمة في مجال بناء القدرات، كما تمت مناقشة مجموعة من القضايا والمحاور من بينها مبادرات لجنة الأسواق النامية والناشئة لتقديم دعم أكبر للأسواق الناشئة وسبل تعزيز التعاون بينهم من خلال منصة تبادل البيانات لأعضاء اللجنة، وهي عبارة عن منصة إلكترونية توفر معلومات خاصة بأعضاء اللجنة وتشمل بيانات إحصائية وتنظيمية عن الأعضاء.

تمويل

كما شارك وفد الهيئة في الجلسة التي ناقشت موضوع التمويل المستدام في الأسواق الناشئة، حيث استعرض الأمين العام لمنظمة «أيوسكو» أعمال اللجنة، وتناول عدداً من القضايا والتحديات في مجال التمويل المستدام في الأسواق المالية ودور الهيئات الرقابية في هذا المجال، كما تم استعراض نتائج المسح الذي قامت به اللجنة بين أعضائها لتحديد العوامل التي تؤثر في موضوع التمويل المستدام.

وتسعى منظمة «أيوسكو»، التي تأسست عام 1983، لتعزيز التعاون بين هيئات الرقابة الأعضاء فيها وتطوير معايير الرقابة على أسواق الأوراق المالية للحفاظ على تداول عادل وشفاف وبكفاءة عالية، كما تسعي لتعزيز حماية المستثمرين وتعزيز ثقتهم في سلامة أسواق الأوراق المالية، من خلال تبادل المعلومات وتعزيز التعاون في مجال الرقابة والتنفيذ ضد الممارسات غير السليمة، وكذلك في مجال الإشراف على الأسواق والوسطاء في الأسواق.