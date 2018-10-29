«بن غاطي» تضاعف استثماراتها العقارية إلى 7 مليارات

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

كشف المهندس محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي، رئيس القسم المعماري في (بن غاطي للتطوير) عن أن شركته باشرت خططاً لتطوير مشروعين في منطقة الجداف بقيمة استثمارية تصل إلى مليار درهم، وبذلك تمضي الشركة قدماً في مضاعفة استثماراتها العقارية إلى 7 مليارات بحلول نهاية 2020، صعودا من 25 مشروعاً بقيمة إجمالية لامست 3 مليارات.

وأوضح لـ«البيان الاقتصادي» أن المشروع الأول سيحمل اسم «بن غاطي بوتيك هوتيل» على مساحة 500 ألف قدم مربع بقيمة 600 مليون درهم ويضم 700 وحدة فندقية وسكنية، أما المشرع الثاني فسيحمل اسم «بن غاطي جيت وي» بمساحة 250 ألف قدم مربع. ويجري حالياً إنجاز التصورات الهندسية الخاصة به، والتي ستراعي الهوية البصرية المعروفة عن مشاريع الشركة.

3 ملايين قدم

ولفت بن غاطي إلى أن المشروعين الجديدين يأتيان في سياق خطة الشركة لتوسيع محفظتها العقارية الاستثمارية عبر تشييد مشاريع نوعية في مواقع استراتيجية تبلغ مساحاتها الإجمالية قرابة 3 ملايين قدم مربع. وسيتم إنجازها على مراحل حتى 2020 باستثمارات إجمالية تتجاوز 4 مليارات درهم.

وأوضح أن الشركة تمتلك 4 ملايين قدم مربع أراضي لأغراض التطوير أغلبها يقع في واحة دبي للسيليكون والخليج التجاري وجميرا فيلدج سيركل والجداف، فيما تدرس الشركة في الوقت عينه الاستثمار في أراضٍ جديدة.

فوز

من جهة أخرى، فاز محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الهندسة في «بن غاطي للتطوير»، بجائزة القائد الأكثر تأثيراً في قطاع العقارات خلال حفل جوائز العقارات الدولية 2018 ـ دبي. وجرى الإعلان عن ذلك من قبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

كما حصل محمد بن غاطي على 3 جوائز أخرى لمشروع «ميلينيوم بن غاطي ريزيدنسز» الذي يقع في الخليج التجاري. وتشمل الجوائز 3 فئات تتمثل في فئة الهندسة المعمارية المتعددة المساكن، فئة الهندسة المعمارية لمشروع سكني شاهق الارتفاع، وفئة مشروع سكني شاهق الارتفاع. وشهدت الدورة الأولى من الجوائز تنافسا واسعا وترشح لها 49 شركة على مختلف فئات الجائزة، منها 41 شركة محلية.

رؤية

وقال محمد بن غاطي: ممتن لحصولي على هذه الجائزة المرموقة من سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي. ونحن متأثرون كثيراً برؤية قادتنا الحكماء، فقد أدت هذه الرؤية إلى أن يصبح اقتصاد دبي مزدهراً. ونحن فخورون بالمساهمة في تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تتمثل في الطموح الكبير والتفوق لكي تظل دبي رقم 1 والوجهة المثالية والمفضلة للابتكار والاستثمار والأعمال.

2018

وفازت شركة «بن غاطي للتطوير» مؤخراً بجائزة المشاريع السكنية ذات الأسعار المعقولة ضمن جوائز «سيتي سكيب للأسواق الناشئة» لعام 2018 وجائزة الإبداع في التصميم ضمن «جوائز الشرق الأوسط للتصميم 2018». وتنضم هذه الجوائز إلى إنجازات الشركة العديدة بما في ذلك جائزة العقارات الشاملة وجائزة أفضل حملة تسويقية وجائزة أفضل مشروع عقاري (على الخارطة) ضمن «جوائز عقارات الخليج لعام 2018».

معايير

ويرأس المهندس محمد بن غاطي شركة التطوير العقاري الديناميكية. وتسعى الشركة إلى تحسين وتطوير المعايير التجارية والصناعية في منطقة الشرق الأوسط من خلال تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية بأسعار معقولة وفي أوقات زمنية قياسية. وتعمل «بن غاطي التطوير»، ذراع التطوير العقاري في شركة «بن غاطي القابضة»، في جميع أنحاء الإمارات من خلال محفظة استثمارية تضم أكثر من 40 مشروعاً، بما في ذلك شراكتها الاستراتيجية مع مجموعة «فنادق ومنتجعات ميلينيوم».

مشاريع

وتعمل «بن غاطي للتطوير» في الوقت الحالي على مشاريع عديدة في جميع أنحاء دبي بما في ذلك «الخليج التجاري»، «واحة دبي للسيليكون»، «قرية جميرا الدائرية»، «ليوان»، «الجداف» و«مجمع دبي لاند» السكني، بالإضافة إلى مشروع تجاري ضخم في مدينة أبوظبي بمساحة قدرها مليون قدم مربع. ولدى الشركة خطط جريئة للتوسع في الأعوام المقبلة.