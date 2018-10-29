نائب رئيس نيكي بيتش: تركيز على تطوير العلامات المعاصرة الصغيرة بالإمارات

المصدر: دبي- البيان

استعرض ألكسندر شنايدر، نائب رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات نيكي بيتش العالمية خلال كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر «آي كيو بي سي» بدبي للأماكن السياحية، الترفيه والسياحة في الشرق الأوسط، أهم العوامل الرئيسة التي تُسهم في خلق هوية تجارية قوية، مشيداً بالتركيز في الإمارات على تطوير العلامات التجارية المعاصرة الصغيرة من أجل كسر الرتابة في عملية العلامة التجارية الفندقية.

وقال: نظراً إلى دخولنا مرحلة يحفل فيها السوق بضغوط التطوير والارتقاء بالمعايير، سنجد أن هذا الأمر سيؤدي إلى نزوح المُنتجات التقليدية القديمة أو تلك التي لا تواكب التوقّعات، لذلك، تحتاج العلامات التجارية للضيافة إلى تحديد طرق وأساليب جديدة لجذب وخدمة ضيوفهم من أجل الحفاظ على الوجهة جديدة وتنافسية.

وأضاف: أعتقد شخصياً أن العلامات التجارية للفنادق العادية البعيدة عن التطوّر والإبداع، ستحتاج إلى مواجهة بعض التعديلات الكبرى، وعليها أن تفكر في وضع أموالها في المكان الصحيح.

نجاح

وقال: كان منتجع وسبا نيكي بيتش في دبي ناجحاً للغاية من حيث وضع السوق والانتشار، ومن الرائع أن نرى كيف تسعى الإمارات إلى المزيد من التقدّم والحداثة.