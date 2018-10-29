إطلاق برنامج تدريب رواد أعمال المناطق الشمالية

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن «مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، ممثلاً بذراعه التنفيذية البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يعمل تحت مظلة وزارة الاقتصاد، إطلاق الدورة الثانية من البرنامج التدريبي لرواد الأعمال في المناطق الشمالية لدولة الإمارات، وذلك باختيار أكاديمية دبي لريادة الأعمال، الذراع التعليمية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، لتنفيذ الدورات التدريبية، التي تهدف من خلالها إلى تنمية روح الفكر والإبداع لدى 1000 من الكفاءات الوطنية، أي ما يعادل 55 متدرباً في الدورة الواحدة.

وتشتمل الدورة الثانية على 18 دورة تدريبية تخصصية بجميع المدن في المناطق الشمالية، لرفع قدرات الشباب الإماراتيين، وتعريفهم بأهم الخطوات اللازمة لرجل الأعمال الناجح في سوق دولة الإمارات التنافسي والمفتوح على الأسواق العالمية.

وقال الدكتور أديب العفيفي، مدير البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة: تشهد الدورة الثانية من البرنامج زيادة في عدد الدورات التدريبية المتخصصة التي يتضمنها، حيث بلغ مجموعها في العام الجاري 18 دورة متخصصة، مقابل 8 دورات تدريبية في عام 2017، أي بزيادة تصل إلى 125%، وهذا يدل بصورة واضحة على أهمية ما تقدمه هذه الدورات لقطاع ريادة الأعمال الوطني ولأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من فائدة علمية وعملية كبيرة، كما تعكس مدى زيادة الإقبال وجودة الدورات والورش التي يوفرها البرنامج بالتعاون مع الأكاديمية، مواكبين بذلك أفضل الممارسات العالمية، بهدف تمكين رواد الأعمال المواطنين معرفياً وعملياً عبر نخبة من الخبراء والمحاضرين الدوليين.

وأضاف العفيفي: يسرنا التعاون مع أكاديمية دبي لرياد الأعمال للدورة الثانية على التوالي، وذلك لتنفيذ 18 برنامجاً تدريبياً في المناطق الشمالية، حيث تستمر فعاليات البرنامج حتى نهاية ديسمبر . وسيتم تنظيم 32 دورة تدريبية تخدم 2500 رائد عمل إماراتي في 2019 من خلال التعاون مع البرامج والصناديق التمويلية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات.

وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: تفتخر المؤسسة بشراكتها المستمرة مع وزارة الاقتصاد، والتي تؤكد من خلالها على تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية على الصعيدين المحلي والاتحادي، لتحقيق غاية واحدة وهي دعم ريادة الأعمال وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار في الإمارات، عبر تطوير الشباب المواطن ليكونوا ذوي قيمة مضافة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة واقتصاد الدولة على وجه العموم.