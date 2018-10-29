أسهم البنوك تدعم صعود مؤشر أبوظبي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية في مستهل تعاملات الأسبوع. حيث ارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.31% إلى 4897.57 نقطة، مدعوماً بأسهم البنوك والاستثمار والعقار والتأمين والصناعة والخدمات، بينما أغلق سوق دبي على تراجع 0.42% بعد تخليه عن مكاسبه المبكرة، ليغلق عند 2724.83 نقطة، بضغط تراجع أسهم العقار والتأمين والسلع والبنوك والاتصالات.

ووصلت سيولة الأسهم إلى 276.7 مليون درهم، منها 173.7 مليوناً في دبي، و103 ملايين في أبوظبي، وجري التداول على 168.5 مليون سهم، توزعت بواقع 123.5 مليوناً في دبي، و45 مليوناً في أبوظبي، من خلال 2504 صفقات.

بنوك

وعزز صعود سوق أبوظبي، ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.56% بدعم من أبوظبي الأول 0.57% وأبوظبي التجاري 0.8%، كما ارتفع قطاع العقار بنسبة 0.42% مع صعود سهم الدار 1.2%، وتراجع إشراق 1.65%.

في المقابل، تراجع قطاع الاتصالات 0.12% بعد انخفاض سهم اتصالات بالنسبة نفسها، وهبط قطاع الطاقة بنسبة 0.65% مع انخفاض طاقة 2.68% وأدنوك للتوزيع 0.91% واستقرار دانة غاز.

وتصدر سيراميك رأس الخيمة التداولات بقيمة 21 مليون درهم، تلاه اتصالات بسيولة 17.5 مليون درهم، ثم أبوظبي الأول بسيولة 14.3 مليون درهم. وارتفع سهم ريم للاستثمار بالحد الأعلى بنسبة 15%، فيما سجل أريد أكبر تراجع بنسبة 10%.

عقار

وتراجع سوق دبي مع انخفاض قطاع العقار بنسبة 1.15% بعد هبوط إعمار العقارية 2.01% وإعمار للتطوير 0.2% والاتحاد العقارية 0.32% وداماك 1.51%، كما نزل قطاع البنوك 0.2% بعد تراجع دبي الإسلامي 0.39% واستقرار سهم الإمارات دبي الوطني.

في المقابل، ارتفع قطاع النقل 0.84% مع ارتفاع العربية للطيران 3.06%، كما زاد قطاع الاستثمار 0.64% مع ارتفع دبي للاستثمار بالنسبة ذاتها، فضلاً عن صعود سوق دبي المالي 1.5%.

وهيمن سهم أرامكس تداولات على النشاط بنحو 37 مليون درهم، تلاه الخليج للملاحة بتداولات 27 مليون درهم، ثم دبي الإسلامي بسيولة 15 مليون درهم. وحقق سهم الاستشارات المالية الدولية، أكبر نسبة صعود بنحو 6.67%، فيما كان سهم دي إكس بي الأكثر تراجعاً بنسبة 2.21%.

أجانب

اتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء بصافي 65.25 مليون درهم، في المقابل مال المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 65.25 مليون درهم، منها 6 ملايين للعرب، و51.57 مليوناً للخليجيين، و7.5 ملايين للأجانب.

ومالت المحافظ الاستثمارية نحو البيع بصافي استثمار 11.3 مليون درهم، منها 9 ملايين في أبوظبي، و2.3 مليون في دبي، بينما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار 11.3 مليون درهم، منها 9 ملايين في أبوظبي، و2.3 مليون في دبي.

تقييمات

حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع من التقييمات التي تصدر من قبل شركات أو أفراد غير مرخصين لتقديم استشارات مالية أو تحليل مالي من قبل الهيئة.

إفصاحات

ـــ يجتمع مجلس إدارة شركة دبي للاستثمار بعد غد الأربعاء للاطلاع والموافقة على البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018، بالإضافة إلى مناقشة أنشطة الشركة وأمور روتينية أخرى.

ـــ حصلت شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير، على ترخيص «نشاط شركة إدارة» من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، والذي سيمكّنها من إنشاء وإدارة وتقديم خدمات إدارية للصناديق الاستثمارية.

ـــ يناقش مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» في اجتماعه بعد غد الوضع المالي للشركة والموافقة على البيانات المالية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2018.

ـــ يعقد مجلس إدارة شركة الوطنية الدولية القابضة اجتماعه بعد غد لمناقشة مسودة البيانات المالية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2018.

ـــ تعقد شركة «الخليج الاستثمارية» اجتماع مجلس إدارة في 1 نوفمبر القادم لاعتماد البيانات المالية للربع الثالث من العام الجاري، والتصديق على الموازنة العامة لعام 2019.

ـــ ينعقد مجلس إدارة «دار التمويل» في 4 نوفمبر القادم لمناقشة البيانات المالية الموحدة المرحلية عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

ـــ أعلنت شركة «رأس الخيمة العقارية» تحقيقها أرباحاً صافية بنحو 6 ملايين درهم، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بأرباح 75 مليوناً في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت الإيرادات 79 مليوناً مقارنة بنحو 270 مليوناً، ووصلت قيمة إجمالي الأصول إلى 5.3 مليارات درهم.