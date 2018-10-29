«سي بي آر إي» شريك لتأجير «ميدان ون»

المصدر: دبي - البيان

تم تعيين شركة الاستشارات العقارية «سي بي آر إي» شريكاً استشارياً لخدمات تأجير «ميدان ون»، الوجهة الجديدة المتكاملة في دبي من «مجموعة ميدان».

وستضم الوجهة أكثر من 550 منفذاً للبيع بالتجزئة، تشمل هايبر ماركت بمساحة 13200 متر مربع، و30 متجراً رئيساً و80 متجراً مخصصاً للماركات الفاخرة، و180 مطعماً ومقهى داخلياً أو في الهواء الطلق. وستوفر الميزات الفريدة، مثل السقف القابل للطي بطول يتجاوز 100 متر، طريقة جديدة وحيوية للاستمتاع بالمطاعم وسط أجواء نابضة بالحياة في الهواء الطلق.

وتسعى «ميدان ون» إلى تقديم معنىً جديد للراحة وخدمة العملاء وسهولة التنقل، عبر اعتماد أحدث حلول التسويق، واستخدام التطبيق الذكي الذي يوفر إمكان الوصول الافتراضي إلى الوجهة. كما يضم المشروع حاضنة أعمال متكاملة ومجهزة لدعم رواد الأعمال الواعدين.