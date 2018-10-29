رحيم أبوعمر رئيساً للضيافة بـ«الحبتور»

المصدر: دبي - البيان

عيّنت مجموعة الحبتور رحيم أبوعمر رئيساً جديداً للعمليات في قطاع الضيافة. وفي رصيد أبوعمر أربعة عقود من الخبرة في مجال الضيافة، وينضم من جديد إلى الفريق التنفيذي في مجموعة الحبتور في دبي ليتولّى دفة القيادة في قطاع الضيافة الذي يضم 14 فندقاً، 7 في الإمارات و7 في الخارج، وتحديداً في المملكة المتحدة والولايات المتحدة ولبنان والنمسا والمجر.

لعب أبوعمر المتمرّس في الإدارة الفندقية دوراً ناشطاً في إطلاق العديد من العقارات المملوكة من المجموعة، وأبرزها فندق متروبوليتان ريزورت آند كلوب، وفندق متروبوليتان بالاس دبي، وفندق متروبوليتان بالاس بيروت، وحبتور جراند بيروت، وحبتور جراند ريزورت في دبي.

وقبل تعيينه كمدير عام في فندق ريتز كارلتون بودابست، شغل منصب الرئيس التنفيذي لفنادق الحبتور من 1999 إلى 2011.

وقال خلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور: «يسعدني أن أرحّب برحيم أبوعمر من جديد في المقر الرئيسي بدبي، وفي دورٍ قيادي فيما تستمر فنادقنا في الداخل والخارج في النمو والازدهار. لقد عملنا معاً لأكثر من ثلاثة عقود، وأنا على يقين من أن النجاح سيكون حليفه في دوره الجديد في قطاع الضيافة».