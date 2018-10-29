شراكة بين «التجاري الدولي» ومايكروسوفت

المصدر: دبي- البيان

أعلن البنك التجاري الدولي، أمس، عن مشروع شراكة مع شركة مايكروسوفت الخليج، وسينتقل البنك من خلال هذه الخطوة إلى سحابة مايكروسوفت الموثوقة كخطوة رئيسية في شروعه نحو تحقيق التحول الرقمي.

وكجزء من استراتيجية التحول الرقمي، يركز البنك على المواضيع الخاصة بالإنتاجية وأمن المعلومات والبيانات لمواكبة التغيرات السريعة بما يتماشى مع برامج الرؤية الاقتصادية للإمارات. وقد وقع اختيار البنك على منصة مايكروسوفت أزور السحابية بعد أن قام بتقييم العديد من المنصات السحابية في مجال التكنولوجيا، وذلك يعود لميزاتها العديدة الرائدة في هذا المجال، التي تتضمن المرونة والأمن والقابلية للتوسع والتطوير.

ومن أجل تطوير عملية تحليل البيانات وتعزيز إدارة علاقات العملاء، اختار البنك أيضاً تبني برنامج (داينميكس 365) ومنصة مايكروسوفت السحابية التي تدمج تخطيط موارد الشركات وإدارة علاقات العملاء في نموذج بيانات مشترك. وقال سيد حشيش المدير العام الإقليمي لدى مايكروسوفت الخليج: «سوف تدفع خارطة طريق التحول الخاصة بالبنك التجاري الدولي إلى حقبة رقمية جديدة، ونحن في مايكروسوفت فخورون باختيارنا كشريك لهم في هذه الرحلة».