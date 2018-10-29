المعرض الدولي للاستثمارات الزراعية اليوم في أبوظبي

مشاركة 4 وزراء و53 عارضا و300 مستثمر محلي وعالمي

أبوظبي - وام

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة تنطلق في أبوظبي اليوم فعاليات الدورة الثانية من المعرض الدولي للاستثمار الزراعي في الخارج " أغري سكيب 2018".

ويهدف المعرض، الذي ينظمه مركز الأمن الغذائي في أبوظبي وبإشراف معالي مريم المهيري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي، إلى تنسيق الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي.

ويشهد الحدث الذي يقام بفندق روزوود أبوظبي مشاركة أكثر من 53 شركة متخصصة تعرض أراض وأصول زراعية في أكثر من 50 دولة وحضور أكثر من 300 من كبار المستثمرين مما سيجعله واحدا من أكبر الفعاليات المتخصصة في قطاع الاستثمار الزراعي على مستوى العالم .

التزام

وقالت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري : تلتزم القيادة الرشيدة بتشجيع الاستثمار المدروس في القطاع الزراعي ونظم انتاج الغذاء إذ يمثل ملف الأمن الغذائي أولوية بالغة الأهمية لدعم التنمية الزراعية وتحقيق الرفاهية وذلك لتقليل الفجوة الغذائية العالمية وبالتالي ضمان التنمية المستدامة بجميع محاورها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأضافت: في ظل التحدي الكبير الذي يمثله الأمن الغذائي على أمن الموارد في الإمارات، فإننا نحرص على تبني أساليب جديدة وسياسات استثمارية فعالة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج الغذائي وتنويع سلاسل الإمداد للدولة حيث يسهم المعرض في تعزيز دور الدولة كلاعب رئيسي في منظومة الأمن الغذائي العالمي وذلك من خلال تسهيل عمليات التبادل التجاري للأغذية الغذائية مما مكنها من أن تصبح مركزا عالميا للأعمال الزراعية ولاعبا رئيسيا لمنظومة الأمن الغذائي العالمي.

ولفتت إلى أنه في الوقت الذي يتوقع أن يواصل الإنتاج الزراعي حول العالم نموه مدعوماً بالطلب المتنامي على الأغذية نتيجة زيادة عدد سكان العالم تقوم الإمارات بقيادة الجهود العالمية الساعية لتشجيع الاستثمار الزراعي ودعم المبادرات المشتركة بين القطاعين العام والخاص فضلاً عن بناء شراكات فعالة مع صناع القرار ورواد الأعمال وذلك من منطلق إدراكها لأهمية توافر مصادر جديدة لضمان استدامة سلاسل الإمدادات من خلال التنسيق الفعال مع جميع أصحاب المصلحة والأطراف ذات العلاقة.

حرص

من جانبه أكد خليفة العلي المدير العام لمركز الأمن الغذائي أن معرض "أغري سكيب" يعكس حرص أبوظبي على تعزيز الأمن الغذائي العالمي من خلال تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي وإدراج الأمن الغذائي والتنمية الزراعية ضمن أولويات التنمية الوطنية، وقال : " إن المعرض نجح في تعزيز مكانته كمنصة عالمية رائدة لتحفيز الابتكار وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي على المستويين المحلي والدولي ونحن حريصون على اغتنام هذه الفرصة لتحديد أولويات الاستثمار وتضافر الجهود مع صناع القرار والمستثمرين الدوليين وخلق شراكات وأطر تعاون في هذا القطاع وذلك تماشياً مع الأهداف الرامية إلى إرساء مكانة راسخة لدولة الإمارات في مجال الأمن الغذائي.

وقال خديم الدرعي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة الظاهرة القابضة التي تشارك في المعرض كراعٍ رئيس: فخورون بدعمنا للمعرض الهام والمتميز والذي يتيح لنا منصة مميزة لإقامة شراكات جديدة وتوسيع الشراكات القائمة والاطلاع على أفضل الفرص الاستثمارية المستقبلية المتاحة في هذا القطاع الواعد. وتسعى الظاهرة القابضة إلى مضاعفة استثماراتها في القطاع الزراعي باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة في دول الشرق الأوسط وآسيا وغيرها.

وقال خالد العبودي العضو المنتدب للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك": تتركز أعمالنا في الدول التي تقدم ميزة تنافسية في إنتاج السلع الغذائية الاستراتيجية والتي تضمن اتاحة منتجاتها للتصدير إلى أسواقنا. ونحن سعداء بمشاركتنا في "أغري سكيب" الذي استطاع أن يرسخ مكانته عالميًا في تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي".

وقال رافي بوخريال الرئيس الإقليمي لمنطقة غرب إفريقيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة "أولام الدولية": باعتبارها واحدة من أكبر الشركات الزراعية في العالم تتمتع شركة "أولام" بحضور قوي في دول الشرق الأوسط وأفريقيا حيث تتركز أعمالنا على أنشطة الزراعة والمشتريات وتجهيز وتوزيع السلع الغذائية .

كادر

أجنحة

سيضم معرض "أغري سكيب" 12 جناحا وطنيا مقارنة بـ4 أجنحة خلال دورة 2017 بهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة ضمن مختلف القطاعات المرتبطة بالاستثمار الزراعي والأمن الغذائي في مختلف دول العالم.