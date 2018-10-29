بورصة دبي للطاقة ترحب بقرار بابكو باعتماد عقد عُمان

المصدر: دبي- البيان

رحبت بورصة دبي للطاقة بقرار شركة نفط البحرين (بابكو) باعتماد عقد عُمان الآجل في تسعير صادراتها الآسيوية من النفط الخام.

وقال رائد السلامي، مدير عام بورصة دبي للطاقة: يعتبر قرار شركة بابكو خطوة مهمة في تطوير آليات تسعير النفط الخام، والتي بدأت تنتقل إلى مرحلة جديدة تواكب فيها التطورات اليومية في أسواق الطاقة العالمية. وتعكس الثقة في خام عمان الآجل المكانة التي يحتلها العقد على صعيد المنطقة والعالم كمؤشر موثوق لأسعار النفط الخام يعكس حقيقة المناخ الاقتصادي وديناميكية العرض والطلب الحقيقية في المنطقة.

وكانت شركة نفط البحرين (بابكو) قد أخطرت عملاءها بعملية تغيير آلية تسعير النفط الخام المتجه إلى آسيا، والتي دخلت حيز التنفيذ للشحنات التي يتم تحميلها خلال الشهر الجاري.