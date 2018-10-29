تعيين «إنترماس» مقاولاً لمشروع «ماج 318»

المصدر: دبي- البيان

عيّنت شركة ماج للتطوير، ذراع التطوير العقارية لمجموعة ماج القابضة، شركة «إنترماس» للهندسة والمقاولات مقاولاً رئيسياً لمشروعها «ماج 318» في منطقة الخليج التجاري. وتصل القيمة الإجمالية للعقد إلى 155 مليون درهم.

وسيبدأ المقاول الجديد العمل في المشروع بعد أن أنجزت الشركة الهولندية للأساسات والخرسانة أعمال الحفر والتمكين على أرض المشروع البالغة كلفته 550 مليون درهم. وتتواصل الأعمال في المشروع وفق الخطة الزمنية المحددة مسبقاً، لإنجازه في المواعيد المعلنة في الربع الثاني من العام 2020، لاسيما أن الشركة تمكّنت حتى الآن من بيع ما يزيد على 75٪ من الوحدات.

وقال طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي لشركة ماج للتطوير: «يسعدنا الإعلان عن إحراز تقدم قوي في مشروعنا «ماج 318»، وهو برج سكني يضم 439 وحدة سكنية».