306 ملايين درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 306 ملايين درهم، حيث تم تسجيل 110 مبايعات بقيمة 216 مليون درهم، منها 30 مبايعة للأراضي بقيمة 101 مليون درهم و80 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 115 مليوناً.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 17 مليون درهم في الثنية الرابعة. وتصدرت وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 45 مليونا.

وتصدرت الخيران الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم. وسجلت الرهونات 90 مليون درهم منها 22 رهن أراض بقيمة 56 مليون درهم و27 رهن فلل وشقق بقيمة 34 مليون درهم أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 11 مليون درهم ورهن في الخليج التجاري بقيمة 111 مليون درهم.