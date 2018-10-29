رواد التجزئة يشاركون بمؤتمر مراكز التسوق في الشرق الأوسط

المصدر: دبي- البيان

انطلقت أمس فعاليات المؤتمر السنوي لمراكز التسوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تتواصل فعالياته حتى الغد بفندق الريتز- كارلتون، مركز دبي المالي العالمي، ويستقطب المؤتمر عدداً كبيراً من رواد قطاع متاجر التجزئة ومقدمي الخدمات ذوي الصلة.

وتشارك شركة «لاين للاستثمار والعقارات»، قسم تطوير وإدارة مراكز التسوق بمجموعة لولو العالمية، في الحدث، حيث تلقي الضوء على ما أحرزته من تقدم في مشروعاتها الرئيسية.

وقال سليم إم أيه مدير مجموعة لولو العالمية، نتطلع إلى الافتتاح الكبير لمركز التسوق الجديد «مول أم القيوين»، والذي يحتوي على متاجر تجارية مفتوحة منذ العام الحالي.

ومن المقرر افتتاح المركز رسمياً في الربع الأول من 2019، وتم بالفعل افتتاح بعض المتاجر للزوار تتضمن مركز أورنج هب وهو مركز ترفيهي عائلي مساحته 2,313 متراً مربعاً، ولولو هايبرماركت ومتجر متعدد الأقسام بمساحة 9,122 متراً مربعاً، بالإضافة إلى جوي الوكس، سوني، جوهرة، آور تشويس، في للعطور، نخبة العود، عطور أحمد المغربي، وأوبتيك زون.

ويتميز مشروع مركز التسوق الخاص بشركة لاين للاستثمارات في إمارة الشارقة بوجود 42 ألف متر مربع مساحة إجمالية قابلة للتأجير لمجموعة فريدة من متاجر التجزئة المتوسطة لتتناسب مع احتياجات المجتمع والمنطقة. ومن المقرر افتتاح مركز التسوق في عام 2019، ويضم مركز التسوق ڤوكس سينما ولولو هايبرماركت ومتجراً متعدد الأقسام.

وفي ما يخص مشروع التسوق الخاص بشركة لاين للاستثمارات في واحة السيليكون بدبي، سيتم افتتاحه في عام 2020 وسيضم مساحة تأجير إجمالية تبلغ 81500 متر مربع، وسيكون وجهة ترفيهية يعمل على تلبية احتياجات المقيمين. وتم توقيع عقود الإيجار مع لولو هايبرماركت، وڤوكس سينما مع 12 شاشة عرض، وصالة رياضية للحفاظ على لياقة المقيمين والمجتمع.