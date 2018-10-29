«اقتصادية رأس الخيمة» تطلق معرض لمسات وطنية الشهر المقبل

المصدر: رأس الخيمة ــ البيان

أعلنت «اقتصادية رأس الخيمة» تنظيم معرض «لمسات وطنية» في دورته الثانية بداية الشهر المقبل، بهدف الترويج لمنتجات أصحاب مشاريع «رخص الغد»، التي تصدرها الدائرة لدعم المواطنين لممارسة بعض المهن في منازلهم. ويتم تنظيم هذا المعرض المرة الثانية، بعد أن لاقى المعرض الأول في العام المنصرم إقبالاً لافتاً من كافة فئات المجتمع.

وأكد محمد المحمود نائب المدير العام بالوكالة ومدير إدارة تطوير الأعمال، أن تنظيم الدائرة لهذا المعرض يأتي دعماً للأيدي العاملة الوطنية، وإتاحةً لفرصة إبراز منتجاتهم التي تتنوع ما بين المواد الغذائية والحلي والحرف اليدوية والتقليدية والحلويات، والملابس النسائية، والعطور وغيرها، حيث يبلغ عدد المشاركين في المعرض 50 من أصحاب الرخص التجارية ورخص الغد.

وأشار إلى أن الدائرة أطلقت عدداً من المحفزات دعماً لبرنامج رخصة الغد الذي تم تدشينه في عام 2007، ومنها زيادة عدد الأنشطة في البرنامج، وإعفاء أصحاب الهمم من رسوم التسجيل لإصدار رخصة الغد مدة 3 سنوات، ويشمل هذا المحفز إعفاء ذوي نزلاء المؤسسات العقابية من الدرجة الأولى من هذه الرسوم أيضاً.

تمكين الرواد

وأكد فيصل الشحي - مدير قسم دعم وتطوير الأعمال - أن الهدف الأساسي من تنظيم المعرض هو تمكين جيل من رواد الأعمال المواطنين القادرين على إدارة شؤون التجارة ومواجهة تحديات سوق العمل، ويأتي تنظيم المعرض ضمن الخطط التشغيلية للدائرة التي تهدف لإبراز إمكانات وقدرات أصحاب الرخص التجارية والغد وتقديم الدعم المستمر لتمكينهم نحو النجاح والتميز، وأضاف إن المعرض سيصاحبه عديد من أنشطة وفعاليات ترفيهية للكبار والصغار، ودعا لزيارة المعرض والمشاركة في فعالياته المختلفة.