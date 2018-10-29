«محمد بن راشد للإسكان» تكشف اليوم عن تفاصيل «ديكوبيلد 2018»

المصدر: دبي- البيان

تُنظم مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مؤتمراً صحافياً اليوم للإعلان عن تفاصيل فعاليات معرض الإسكان ومواد البناء والديكور والاستشارات الهندسية «ديكوبيلد 2018»، وقائمة الرعاة وعدد المؤسسات والجهات المشاركة في الحدث.

وكشفت المؤسسة أن جميع المساحات بيعت قبل أسبوعين من الانطلاق. ووصلت نسبة الإشغال 100%، ومن المقرر أن ينطلق المعرض في 7 نوفمبر على مساحة 4000 متر مربع، وسيضم أكثر من 50 منصة بزيادة 25% عن العام الماضي.

وقال سامي قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إن «ديكوبيلد» يعود في دورته الثانية ليوفر تحت سقف واحد، حزمة شاملة من أحدث التقنيات والمواد والمنتجات والحلول والأنظمة والبرامج السكنية لبناء المنزل المثالي والعصري والسكن النموذجي، لتحقيق شعار المعرض المتمثل «بناء السعادة والاستقرار».

وأشار قرقاش إلى نجاح «ديكوبيلد 2018» باستقطاب قائمة كبيرة من الشركات الرائدة في مجال مواد البناء والديكور والتشطيبات الداخلية والأثاث والمفروشات وغيرها من المجالات المرتبطة بالقطاع العقاري، وذات صلة بالبناء والتشييد حتى اليوم، إضافة إلى عدد من المؤسسات والبنوك وشركات خدمات التمويل العقاري. وتُعقد الدورة على مدى 4 أيام في «قاعة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان» بمنطقة (الورقاء 4) بدبي.