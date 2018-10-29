«ميد»: «بيفر غلف» تفوز بعقد في «واجهة ديرة البحرية»

المصدر: دبي- سيد صالح

فازت شركة «بيفر غلف للمقاولات»، وهي شركة محلية، بعقد إنشائي ضمن مشروع «واجهة ديرة البحرية»، وفقاً لما نشرته مجلة «ميد» أمس، والتي لم تفصح عن قيمة العقد.

ويغطي العقد قطع الأرض التي تحمل أرقام 5، 7 و8، كجزء من المرحلة الأولى من المشروع، والتي تتولى إنشاءها شركة «تطوير واجهة ديرة البحرية»، التابعة لمؤسسة دبي للاستثمار.

ويتضمن المشروع بأكمله إنشاء واجهة بحرية تمتد بطول 5 كيلومترات بمحاذاة كورنيش ديرة، وفي مواجهة «جزر ديرة»، التي تتولى شركة «نخيل العقارية» إنشاءها. كما يشمل المشروع أيضاً إنشاء فنادق، مساحات مخصصة لمتاجر التجزئة، ومنافذ للأغذية والمشروبات.