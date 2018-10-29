«العربية» تطلق هويتها المؤسسية الجديدة

المصدر: الشارقة -البيان

أعلنت «العربية للطيران»، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أمس، عن إطلاق هويتها المؤسسية الجديدة التي تعكس نهجها العالمي ورؤيتها المستقبلية المبتكرة.

يأتي هذا الإعلان بمناسبة احتفال الناقلة بالذكرى السنوية 15 لانطلاق عملياتها الناجحة التي أحدثت نقلة نوعية في قطاع السفر الجوي على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

احتفال

تم الكشف عن الهوية المؤسسية الجديدة خلال احتفال خاص أقيم بهذه المناسبة في حظيرة الطائرات التابعة للشركة في مطار الشارقة الدولي، حيث اطلع الضيوف على شكل ومضمون الهوية الجديدة، بما في ذلك التصميم الخارجي والداخلي للطائرات، عبر عرض مباشر لإحدى طائرات «العربية للطيران» من طراز إيرباص A320 بحلتها الجديدة.

وشهدت «العربية للطيران» نمواً مستقراً ومستداماً منذ إطلاق أولى رحلاتها في 28 أكتوبر 2003، حين أدخلت الناقلة مفهوماً جديداً إلى قطاع السفر الجوي في العالم العربي.

ومنذ البدايات الأولى التي امتلكت فيها الشركة طائرتين قامت بتسييرهما إلى 5 وجهات فقط، واصلت «العربية للطيران» نموها حتى باتت اليوم تمتلك أسطولاً مكوناً من 53 طائرة تخدم أكثر من 155 وجهة عالمية انطلاقاً من مراكز عملياتها في الإمارات والمغرب ومصر، وهي تسعى إلى المزيد من التوسع في عام 2019. والأهم من كل ذلك، أن مجموعة «العربية للطيران» أصبحت اليوم شركة مساهمة عامة تضم تحت مظلتها العديد من الشركات التي توفر خدمات السياحة والسفر في جميع أنحاء العالم.

ومع إرسائها معايير جديدة على صعيد التميز التشغيلي والابتكار والربحية، تنطلق الهوية المؤسسية الجديدة لشركة «العربية للطيران» من مفهوم «الآن أكثر من أي وقت مضى»، والذي يعكس الشخصية الطموحة، والتواقة للنجاح، والمتمحورة حول خدمة العملاء، في الوقت الذي تواصل فيه الشركة توفير قيمة حقيقية وخيارات أكبر للسفر الجوي لجميع عملائها.

نجاح

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة «العربية للطيران»: قبل 15 عاماً من اليوم، كانت العربية للطيران ومفهوم الناقلات الاقتصادية التي تقدم خدمات السفر جواً بأسعار معقولة في المنطقة مجرد فكرة لا أكثر.

وها نحن اليوم نجتمع معاً للاحتفال بقصة نجاح سطرتها العربية للطيران عبر إعادة ابتكار مفهوم السفر الجوي في المنطقة، وتوفير تجربة سفر فريدة لأكثر من 80 مليون مسافر حتى الآن، كما أنها باتت اليوم تمتلك أسطولاً مكوناً من 53 طائرة تخدم أكثر من 155 وجهة عالمية انطلاقاً من مراكز عملياتها في الإمارات والمغرب ومصر.