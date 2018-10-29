2.6 مليار إيرادات فنادق أبوظبي في 6 شهور

المصدر: أبوظبي - وام

بلغت قيمة إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي 2.65 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2018، مدعومة بارتفاع عدد النزلاء وليالي الإقامة، فقد ارتفع عدد النزلاء إلى 2.4 مليون نزيل، وليالي الإقامة إلى 6.3 ملايين ليلة، ما رفع بالتالي من نسبة الإشغال إلى 71%.جاء النمو الذي شهدته أنشطة المنشآت الفندقية في الإمارة (فنادق وشقق فندقية) مترافقاً مع زيادة في عدد الغرف في القطاع، والتي وصلت إلى 32665 غرفة مع نهاية النصف الأول من العام الجاري، وفق ما تظهره الأرقام الصادرة أمس عن مركز إحصاء أبوظبي.

ويتضح من خلال الأرقام أن الزيادة في عدد الغرف الفندقية في أبوظبي جاء رغم انخفاض عدد المنشآت الفندقية إلى 168 منشأة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 173 في الفترة ذاتها من العام 2017.

ونما عدد النزلاء في المنشآت الفندقية بنسبة 5.1% مرتفعاً من 2.29 مليون خلال النصف الأول من العام 2017 إلى 2.41 مليون نزيل في نهاية الفترة ذاتها من العام الجاري.

وعلى مستوى ليالي الإقامة، فقد سجلت نمواً بحسب ما تظهره أرقام مركز الإحصاء بنسبة 7.8% من 5.66 ملايين خلال النصف الأول من العام الماضي إلى 6.3 ملايين ليلة في الفترة من يناير إلى يونيو من العام 2018. وبلغ عدد ليالي الإقامة في الفنادق 5.17 ملايين ليلة وعدد النزلاء 2.21 مليون نزيل، في حين وصلت في الشقق الفندقية نحو 1.13 مليون ليلة و195 ألف نزيل مع نهاية النصف الأول من العام الجاري. وفيما بلغ معدل إيراد الغرف الفندقية 360 درهماً في الليلة الواحدة، فقد وصلت إلى 268 درهماً للشقق الفندقية.

نزلاء

وعلى صعيد نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارة بحسب الجنسية فقد كان ملاحظاً نمو عدد النزلاء من الجنسية الأميركية سواء الشمالية أو الجنوبية بنسبة 18.2%، تلاهم حملة الجنسية الأوروبية بنسبة 17.6%، ومن أفريقيا باستثناء الدول العربية 12.4%، وآسيا غير العربية بنسبة 11.3%، في حين وصلت نسبة نمو النزلاء من الدول العربية 11.1% و5% سجلت لصالح النزلاء من حملة الجنسية الخليجية.

وكان حملة الجنسية الأوروبية الأكثر من حيث متوسط مدة الإقامة، التي بلغت 3.9 ليال، حملة الجنسية الأميركية بنحو 3.13 ليال، وأفريقيا من غير الدول العربية 2.92 ليلة، فيما وصلت مدة إقامة النزلاء من الدول العربية 2.6 ليلة.