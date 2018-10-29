أبوظبي تستقبل أول رحلة طيران مباشرة من موسكو

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبلت العاصمة أبوظبي، أمس الأول، أول رحلة طيران مباشرة من العاصمة الروسية موسكو على متن خطوط طيران أورال، وذلك عقب عقد دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبياتفاقية تعاون مع شركة «أوديون تورز» الروسية. وبموجب الاتفاقية، ستنطلق 3 رحلات أسبوعياً من موسكو إلى مطار أبوظبي الدولي لتلبية الطلب المتزايد على هذا الخط الجوي.

كما وقعت شركة «أوديون تورز» اتفاقية أخرى مع «عالم فيراري أبوظبي» تتضمن توفير بطاقات دخول مجانية للزوار الروس إلى عالم فيراري أبوظبي مع كل رحلة يتم حجزها على متن خطوط «طيران أورال». ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في زيادة عدد السياح القادمين إلى أبوظبي من روسيا إلى 10 آلاف زائر خلال الفترة بين أكتوبر 2018 وحتى نهاية أبريل 2019.

وقال سلطان المطوع الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «يعد هذا التعاون مع شركة أوديون تورز خطوة جديدة ومهمة لاستقطاب المزيد من السياح إلى العاصمة أبوظبي. وبخاصة أنها تتيح لنا تسيير 3 رحلات أسبوعية مباشرة من موسكو إلى الإمارة.

ونحن متحمسون إلى استقطاب المزيد من الزوار الروس، بما يؤكد على المكانة المتميزة والمتنامية للإمارة كوجهة عالمية للسياحة، إذ تشكل السياحة الترفيهية جزءاً رئيسياً من رؤيتنا واستراتيجيتنا الرامية لمواكبة الطلب المستقبلي، ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستعود بالأثر الإيجابي على نمو قطاعنا السياحي من حيث أعداد الزوار القادمين من هذه السوق عبر الاستجابة لتطلعاتهم السياحية المتنامية وتوفير المزيد من التجارب الترفيهية السياحية والتسويقية على حد سواء».

ترحيب

جرى استقبال الرحلة الأولى بحفل ترحيب رسمي بمطار أبوظبي الدولي، شاركت فيه جزيرة ياس عبر استضافة شخصيتين من «عالم فيراري أبوظبي» وهما الدب الميكانيكي الودود «بيرتو» والجمل المحبوب «خليل» إلى قاعة القادمين في مطار أبوظبي الدولي. في حين قدّمت إحدى فرق فن العيالة التراثية الإماراتية عرضاً مميزاً نظمته دائرة الثقافة والسياحة ــ أبوظبي احتفالاً بانطلاق عمليات «أوديون تورز» في أبوظبي.