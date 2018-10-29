الإمارات تشارك في اجتماع مجلس اتحاد الغرف العربية

المصدر: عجمان - البيان

ترأس المهندس عبدالله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان وعضو مجلس اتحاد غرف الإمارات، وفد اتحاد غرف الإمارات في الاجتماع «128» لمجلس اتحاد الغرف العربية، الذي انعقد أمس في القاهرة. واستعرض جدول أعمال الاجتماع في موضوعه الرئيسي «المشروع الرقمي للسوق العربية الإلكترونية»، والذي تم بحثه بالتفصيل والمزايا المتوقعة للشركات العربية المختلفة لتحقيق النمو في البنية التجارية بين الدول العربية المختلفة وكذلك التوفير في الكلفة للاستيراد من الدول خارج الوطن العربي.

دعوة

وقدم وفد الدولة الدعوة لكل الغرف العربية للحضور والمشاركة في المؤتمر العربي السادس للاستثمار في الأمن الغذائي والذي سيعقد في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات بتاريخ 14 و15 نوفمبر المقبل، وبتنظيم من غرفة الفجيرة واتحاد غرف الإمارات ومجلس اتحاد الغرف العربية.وأكد رئيس الوفد الإماراتي ضرورة الحضور والمشاركة للنهوض بزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني، بما يحقق الأمن الغذائي لدول العالم العربي من جهة، والحد من الهدر المالي في استيراد المواد الغذائية وتقليل الفاتورة العربية من جهة أخرى. كما تطرق الاجتماع لموضوع «صناعة عربية»، والمقدم من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.