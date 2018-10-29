غرفة الفجيرة تُدرّب الشباب على الابتكار والإبداع

المصدر: الفجيرة - البيان

تنظم غرفة تجارة وصناعة الفجيرة غداً ( الثلاثاء) دورة تدريبية بعنوان (الابتكار والإبداع في المؤسسات والمشاريع) ضمن برنامجها التدريبي للعام 2018.

وأوضح سلطان جميع عبيد، نائب مدير عام الغرفة، أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار ما توليه الغرفة من حرص على تشجيع الشباب ورواد الأعمال للإبداع والابتكار، ما يمكّن من ترسيخ أسس البيئة المُثلى لتخريج أجيال جديدة من المواهب اللازمة لرفد سوق العمل باحتياجاته المتزايدة من العقول القادرة على الابتكار، وعلى مواكبة التطلعات الطموحة لمستقبل التنمية الاقتصادية في الإمارات.

وأضاف أن البرنامج يهدف إلى تعريف المتدربين بمفهوم دور الإبداع والابتكار في تعزيز مقومات نجاح المشاريع واستدامتها وتميّزها في ظل التحديات المعاصرة والمنافسة.

كذلك التعريف بصفات المبدعين ومراحل العملية الإبداعية ومتطلباتها للوصول إلى الأفكار الإبداعية في مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعريف بعقبات التفكير الإبداعي، ومستويات الإبداع وإيجابيات وسلبيات كل منها.

وتحاضر في الدورة الدكتورة طريفة الزعابي الخبيرة في مجال التطوير الاستراتيجي، حيث ستتحدث عن بناء مفهوم الإبداع المؤسسي، وإقامة لبنة إدارية وفكرية للتعامل مع الابتكار.