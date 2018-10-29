50 ألف وظيفة على «بيت.كوم» بالربع الثالث

المصدر: دبي - البيان

كشف موقع «بيت.كوم» أن حوالي 50 ألف وظيفة أُعلنت على الموقع بين شهري يوليو وسبتمبر 2018، حيث كشف عن زيادة في عدد الفرص المتاحة عبر شبكة الإنترنت، إذ ارتفع عدد الوظائف بنسبة 35% عن الربع الثاني من 2018، مشيرًا إلى تطوّر سوق العمل وعمليات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأظهر مؤشر فرص عمل الشرق الأوسط الذي تم إجراؤه الشهر الماضي أن 9 من كل 10 شركات تخطط لتعيين موظفين جدد، حيث ارتفع مؤشر التوظيف في المنطقة بمقدار 12 نقطة، مشيرًا إلى نمو كبير في أنشطة التوظيف مقارنة مع عام 2017.

وقال عمر طهبوب، المدير العام في بيت.كوم: «تم الإعلان عن حوالي 140 ألف وظيفة على بيت.كوم منذ بداية العام، وهو يساوي تقريبًا العدد الإجمالي للوظائف التي تم الإعلان عنها طوال عام 2017، الأمر الذي يشير إلى تطوّر سوق العمل وزيادة أنشطة التوظيف في المنطقة.

ونحن فخورون بالعمل مع عشرات آلاف الشركات والمنظمات الحكومية التي تهدف لتوفير المزيد من فرص العمل للمهنيين والباحثين عن عمل في المنطقة». وإلى جانب ذلك، تقوم العديد من الشركات بالبحث عن السير الذاتية والتواصل مع المرشحين مباشرة دون الإعلان عن وظائفها الشاغرة.

وقد تجاوز عدد الأشخاص المسجلين على بيت.كوم في بداية هذا الشهر 34 مليون عضو يستخدمون الموقع بانتظام للبحث عن وظائف وتطوير مسيرتهم المهنية، حيث يقوم نصف مليون شخص بزيارة الموقع بشكل يومي، الأمر الذي يجعل بيت.كوم من أكثر المواقع شهرة محليًا وعالميًا.

تقنيات

وأضاف طهبوب: «نظرًا لأن ملايين المهنيين يعتمدون على الموقع للبحث عن فرص عمل جديدة، فإننا نواصل ابتكار تقنيات وأدوات جديدة».