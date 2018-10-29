«اقتصادية الشارقة» تتلقى 1266 شكوى بالربع الثالث

المصدر: الشارقة - البيان

عالجت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 1266 شكوى تلقتها خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ 1310 شكاوى خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض وصل إلى 3%، حيث تؤكد هذه النتائج الدور الفاعل الذي تقوم به الدائرة في حفظ حقوق المستهلكين، ومدى تمكنها من توعية المستهلكين وتعزيز المكانة الاقتصادية والتجارية في الإمارة.

ووفقا للبيانات التي أصدرتها الدائرة، فقد توزعت هذه الشكاوى لتشكل شكاوى حماية المستهلك الحصة الأكبر بـ 1057 شكوى، تلتها شكاوى وكيل الخدمات بمجموع 119 شكوى ومن ثم شكاوى الغش التجاري بـ 90 شكوى.

وقال سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن الدائرة تسعى دائما إلى تعزيز ثقافة المستهلك، وتسهيل العلاقة بينه وبين المستثمر، من خلال بيئة تجارية مثالية ذات ثقافة عالية من الوعي والحيادية في إجراءات البيع والشراء في كافة القطاعات الاقتصادية، متبعة بذلك أرقى المعايير والممارسات العالمية.

وأكد حرص الدائرة على معالجة هذه الشكاوى بأسرع وقت ممكن تنفيذاً لاستراتيجيتها الداعية لتحسين رضا وولاء المتعاملين والشركاء الرئيسين من خلال تبني أفضل الممارسات في الإجراءات ونظم الجودة لتطوير الأداء، وتنفيذاً لاستراتيجية الدائرة الخاصة بتحسين الأداء.

نشاط

وأوضح أن البيانات الحالية شملت أيضا نشاطا واضحا في مجال حماية المستهلك، وذلك عبر عدد من الحملات التوعوية التي تم تنفيذها في الشارقة.

توعية

قال سلطان بن هدة السويدي إن الهدف الأساسي لهذه الحملات والجولات الرقابية هو توعية المستهلكين والمستثمرين والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، وذلك لتوفير الأمان الاستهلاكي في أسواق الإمارة.