13 % نمو الادخار القومي إلى 545 ملياراً

المصدر: أبوظبي- وام

ارتفعت قيمة الادخار القومي إلى 545.4 مليار درهم خلال عام 2017 بنمو 13% مقارنة مع العام السابق، للتصدر الإمارات بذلك قائمة أكثر الدول التي تمتلك رصيداً ادخارياً قومياً وفقاً للمؤشرات العالمية المتخصصة.

وأظهرت بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ارتفاع إجمالي الادخار القومي من 349.8 مليار درهم خلال العام 2010 إلى 562.6 ملياراً في عام 2011 وتواصل النمو في الرصيد حتى وصل إلى 636.8 ملياراً مع نهاية 2013 وهو العام الذي أعقبه تراجع كبير في الاقتصاد العالمي الذي انعكس بدوره على رصيد الدولة من الادخار القومي البالغ 491.8 ملياراً في عام 2015 ثم 482.1 ملياراً في 2016 قبل أن يقفز مجددا إلى مستوى 545.4 ملياراً مع نهاية 2017.

ويعد الادخار القومي بحسب المفاهيم الاقتصادية حاصل جمع الادخار المحلي مضافاً إليه صافي عوائد دخل الدولة من الاستثمارات الخارجية.

علماً بأن الادخار المحلي هو الفرق بين الدخل على المستوى الكلي أو ما يسمى بالناتج المحلي الإجمالي (قيمة السلع والخدمات المنتجة خلال عام) والاستهلاك النهائي الكلي في الاقتصاد.

ويساهم نمو الادخار القومي للدول في زيادة مستوى المعيشة وزيادة الثروات، كما أنه يعد وسيلة لتمويل المشروعات الاستثمارية، وذلك فضلا عن كونه مساعدا رئيسيا في تنمية مستوى الدخل القومي بشكل عام.