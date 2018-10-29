«ماجد الفطيم» تفتتح دار سينما كل شهر في السعودية قريباً

المصدر: دبي - سيد صالح

قال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»: «تواصل الشركة خططها لإنشاء 600 دار عرض سينمائي في المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة. وستبدأ الشركة افتتاح هذه الدور في القريب العاجل، بمتوسط دار واحدة شهرياً».

وأشار إلى سلسلة متاجر «كارفور» في المملكة، فأفاد بأنها تشهد نمواً.

وأضاف في مقابلة مع وكالة «بلومبيرغ» أن مشاعر المستهلكين في الإمارات آخذة بالتحسّن، وستستعيد حالتها الطبيعية الإيجابية بالكامل خلال العام المقبل، في ظل ارتفاع أسعار النفط، معرباً عن تفاؤله حيال الفترة المقبلة. وقال بجاني: «تتطلع الشركة إلى فرص عديدة لصفقات استحواذ، فقد أضفنا أخيراً النمو غير العضوي إلى استراتيجيتنا».

وأضاف: «تسعى الشركة أيضاً إلى التوسع في أسواق جديدة تشمل أوغندا وبلدان آسيا الوسطى».

وتابع: «تستعد الشركة لطرح سندات في أي وقت».