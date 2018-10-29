الإمارات تتصدّر مؤشر الاقتصاد الإسلامي في 5 قطاعات رئيسية

المصدر: دبي ــ البيان

عززت الإمارات ترتيبها على مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي متصدرة 5 قطاعات هي: الأغذية الحلال، السفر الحلال، الأزياء المحافظة، الإعلام والترفيه الحلال، ومستحضرات الأدوية والتجميل الحلال، بالمقارنة مع ثلاثة قطاعات في العام 2017-2018، محققةً بذلك تقدماً في قطاعين إضافيين.

وذلك وفقاً للنتائج الرئيسية لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي للعام 2018-2019 والذي صدر أمس في دبي تحت عنوان «اقتصاد أخلاقي شامل» للعام السادس على التوالي، بدعم من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وإعداد تومسون رويترز، وبالتعاون مع دينار ستاندارد ومركز دبي المالي العالمي، حيث تم الكشف عن النتائج خلال ندوة عقدت في مركز المؤتمرات بمركز دبي المالي العالمي في ثاني أيام أسبوع الاقتصاد الإسلامي وتصدرت ماليزيا مجدداً مؤشر الاقتصاد الإسلامي.

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