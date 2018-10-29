«اللولو» تستثمر 500 مليون دولار في مصر

المصدر: أبوظبي ـ عبد الحي محمد

أعلن يوسف علي موسليام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو العالمية أمس أن المجموعة قررت استثمار 500 مليون دولار في مصر لبناء 4 مراكز تسوق منها أكبر «هايبر ماركت» في المنطقة يوفر 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ويضم 38 ألف سلعة، ليفوق أكبر هايبر موجود حالياً في مصر ويعرض 7 آلاف سلعة.

وأكد يوسف علي لـ«البيان الاقتصادي» أن المراكز التجارية الأربعة سيتم بناؤها خلال عامين في مدن السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة والعبور، مشيراً إلى أنها ستنعش قطاع تجارة التجزئة في مصر وستعمل على تقديم أسعار مخفضة وجديدة للسلع في مصر. ولفت إلى أن هذه الاستثمارات ترفع حجم استثمارات مجموعة اللولو في مصر إلى 550 مليون دولار.

والتقى وفد من المجموعة نهاية الأسبوع الماضي مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري وعدداً من كبار المسؤولين الحكوميين في مصر، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على البدء فوراً في إنهاء إجراءات تخصيص الأراضي للمراكز التجارية الأربعة، كما تم الاتفاق على قيام مجموعة اللولو ببناء مركزين لوجستيين في منطقة العين السخنة مبدئياً، يتم من خلالهما إعداد وتخزين المنتجات الغذائية، خاصة الأسماك المجمدة، التي ستقوم المجموعة بتصديرها إلى دول الخليج وغيرها من الأسواق في أوروبا.

ونوه يوسف بأن برامج الإصلاح الاقتصادي التي تطبقها الحكومة المصرية أظهرت أثرها الإيجابي على الاقتصاد المصري الذي استطاع تحقيق معدلات نمو جيدة.

وأكد رئيس الوزراء المصري خلال الاجتماع أن حكومة بلاده تولي هدف تشجيع الاستثمارات أهمية بالغة، مشيراً إلى أنها على استعداد دائم لتذليل أية عقبات قد تواجه هذه الاستثمارات.