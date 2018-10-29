الإمارات الخامسة عالمياً في جودة البنية التحتية

المصدر: دبي - أشرف رفيق

احتلت الإمارات المرتبة الخامسة عالمياً في جودة البنية التحتية، حسب دراسة لمؤسسة «كيه بي ام جي»، التي ضمت 20 دولة. وتفوقت الإمارات على السويد والولايات المتحدة والنمسا وأستراليا وبريطانيا، التي حلت في المراكز من السادس إلى العاشر على التوالي، فيما جاءت هولندا في المركزالأول.

واعتمدت على أربعة محاور أساسية، شملت السياسات والتشريع، والتقنية الابتكار، والبنية التحتية، وقبول المستهلكين. وسجلت الإمارات إجمالاً 20.89 نقطة، توزعت بمعدل 7.26 نقاط في فئة السياسات والتشريع، و2.71 نقطة في فئة التقنيات والابتكار، و6.12 نقاط في فئة البنية التحتية، و4.79 نقاط في فئة قبول المستهلكين.