157 ملياراً استثمارات لتوسعة الموانئ

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أن حجم الاستثمارات الحكومية في مشاريع تطوير وتوسعة الموانئ في الإمارات سيصل إلى 157 مليار درهم خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن الثقة بآفاق النمو المستقبلي تتعزز في ظل الاستعدادات الجارية لاستضافة معرض «إكسبو 2020 دبي».

وقال في كلمته الافتتاحية لـ«قمة دبي البحرية 2018» التي انطلقت، أمس، ضمن إطار «أسبوع الإمارات البحري 2018» الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي: «إن القطاع البحري في الإمارات يوفر العديد من الفرص الواعدة في ظل ما يشهده من تقدم على كافة المستويات التنظيمية والتشريعية والقانونية والاستثمارية، ما يعزز مساهمة الإمارات في القطاع البحري الإقليمي، والتي تصل نسبتها إلى ما بين 30 و35%، أي ما يعادل 242.22 مليار درهم».

وتمثل «قمة دبي البحرية 2018» منصة استراتيجية للاستفادة من التجربة الريادية التي تقودها إمارة دبي، في ظل الإنجازات المتلاحقة التي توجت باستقطاب القطاع البحري المحلي أكثر من 7400 شركة عاملة، وما يزيد على 13 ألف نشاط بحـري واسـتثماري تساهم في خلق أكثر من 76 ألف فرصة عمل.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً: