هامبورغ تستقبل غدا أولى طائرات طيران الإمارات العملاقة "إيرباص A380"

المصدر: وام

تحتفل هامبورغ غدا باستقبال أولى طائرات "إيرباص A380" العملاقة التي تقوم طيران الإمارات بتسييرها بانتظام لتشكل بذلك واحدة من رحلتيها اليوميتين بين دبي وهامبورغ.

وتدشن أكبر ناقلة دولية في العالم هذه الإضافة الجديدة عبر رحلتها الصباحية "إي كيه 59/60" لتنفرد طيران الإمارات بكونها الناقلة الأولى والوحيدة التي تسير عملاقتها إلى مطار هامبورغ.

وتستعد هامبورغ لاستقبال هذا الحدث على أكمل وجه إذ تم تجهيز المطار بكل ما تحتاج إليه الطائرة العملاقة لتهبط فيه عبر بوابات وجسور متحركة صممت خصيصا لها اذ تم استثمار ما يزيد على 750 ألف يورو لتجهيزات الأدراج المتحركة والجسر الثالث الذي يدخل المسافرون من خلاله إلى القسم العلوي من الطائرة.

وبفضل استخدام طائرة A380 على هذا الخط سترتفع الطاقة الاستيعابية للركاب بنسبة 22% من خلال توفير 6090 مقعدا أسبوعيا في كل اتجاه ما يتيح للسياح ورجال الأعمال مزيدا من خيارات السفر بين دبي وهامبورغ.

وتوفر طائرة الإمارات A380 التي ستخدم خط دبي - هامبورغ مستويات رفيعة من الراحة والخدمة بمقاعدها البالغ عددها 516 موزعة على درجاتها الثلاث: 14 جناحا خاصا في الدرجة الأولى و76 مقعدا يمكن تعديلها إلى أسرة مستوية تماما في درجة رجال الأعمال و426 مقعدا مريحا في الدرجة السياحية.

وقال فولكر غرينر نائب رئيس طيران الإمارات لشمال ووسط أوروبا: تغمرنا السعادة بعودة إيرباص A380 إلى موطنها الأصلي هامبورغ التي تنضم الآن إلى 48 مدينة تخدمها هذه الطائرة ضمن شبكة خطوطنا العالمية وهي تعد جوهرة أسطولنا حيث أرست معايير مرموقة في الراحة والخدمات التي تقدم إلى عملائنا وتحظى بإعجابهم الشديد.

وأوضح أن استخدام هذه الطائرة سيوفر ما مجموعه 1120 مقعدا إضافيا كل أسبوع في كل اتجاه ما سيلبي الطلب المتنامي على خدماتنا ويجسد قوة التزامنا نحو هامبورغ علاوة على إسهامنا في تعزيز حركة التجارة والسياحة في المدينة ومحيطها.

واعتبر ميشائيل إيغنشفلر المدير التنفيذي لمطار هامبورغ تدشين طيران الإمارات رحلاتها الجديدة من دبي إلى هامبورغ وبالعكس خطوة مهمة لتعزيز العلاقة المميزة بين الناقل العملاق ومطار هامبورغ ..قال: تشكل طيران الإمارات مكونا أساسيا وشريكا موثوقا لعملياتنا منذ 12 عاما ويعد قرارها تشغيل طائرة A380 بين دبي وهامبورغ استجابة منطقية لنمو معدلات الطلب على السفر والتزاما قويا نحو هامبورغ والمنطقة المحيطة بها في شمال ألمانيا ..لافتا إلى الجهود الكبيرة التي بذلها المطار لتحقيق هذه الغاية.

وأضاف، أن الصعود المريح إلى طائرة A380 يتطلب وجود الجسر الثالث ومن هنا فقد عمل مطار هامبورغ بجد وتحت ضغط الوقت لتشييد هذا الجسر في زمن قياسي مع إجراء بعض التغييرات في أماكن الانتظار عند بوابة الصعود وإنشاء مزيد من المنافذ المخصصة لمراقبة جوازات السفر.

وتعتبر طيران الإمارات أكبر مشغل للإيرباص A380 في العالم إذ تشغل 105 طائرات من هذه الطائرات العملاقة التي يتم تجميعها وتجهيز كبائنها ومكوناتها الداخلية وطليها من الخارج في مصنع إيرباص في هامبورغ شمال ألمانيا وكانت طيران الإمارات قد استلمت أول طائرة من هذا الطراز في يوليو 2008 في هامبورغ.

واليوم وبعد مرور نحو 10 سنوات على دخول الإيرباص A380 الخدمة ضمن أسطول طيران الإمارات فإن هامبورغ ستصبح المحطة رقم 49 التي تخدمها الناقلة بهذا الطراز من الطائرات.

يذكر أن أولى الرحلات المنتظمة الجديدة لطيران الإمارات على متن إيرباص A380 من دبي إلى هامبورغ ستنطلق في 30 أكتوبر 2018 الحالي وهي "إي كيه 61" حيث تغادر مطار دبي الدولي يوميا في الساعة 3 بعد الظهر وتصل إلى هامبورغ في الساعة 7:05 مساء أما رحلة العودة "إي كيه 62" فتقلع من مطار هامبورغ في الساعة 9 مساء لتصل إلى دبي في الساعة 6:20 من صباح اليوم التالي /بالتوقيت المحلي/ وسوف تبقى الرحلة الثانية بين دبي وهامبورغ وبالعكس "إي كيه 59/ إي كيه 60" على متن طائرات البوينغ 777-300ER.