«حرة مطار الشارقة» تستعرض المزايا المقدمة للشركات والمستثمرين

المصدر: الشارقة - البيان

استعرض سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، المزايا التي تقدمها المنطقة الحرة لمطار الشارقة للشركات والمستثمرين، ومن أهمها إتاحة الملكية الأجنبية بنسبة 100%، وإمكانية إعادة تحويل رأس المال والأرباح إلى الخارج بنسبة 100%، وتحويل الأموال بنسبة 100% مجاناً، إضافة إلى الإعفاء من ضريبة الدخل سواء للأفراد أو الشركات، إلى جانب موقعها الاستراتيجي بجانب مطار الشارقة الدولي الذي يسمح بالوصول إلى سوق تحتضن أكثر من ملياري نسمة خلال أقل من أربع ساعات بالطائرة، وكذلك مجاورتها للموانئ الرئيسية على خليج عمان وبحر العرب، وهو ما جعلها بوابة إلى الأعمال العالمية لأكثر من 6500 شركة.

جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة في «المنتدى العالمي للرؤساء التنفيذيين »2018 الذي اختتم فعالياته مؤخراً في دبي، راعياً بلاتينياً للحدث الذي أُقيم على متن سفينة الملكة إليزابيث الثانية التاريخية على مدى 4 أيام بحضور نخبة من الشخصيات العالمية المؤثرة وقادة الأعمال الأكثر نفوذاً وتأثيراً من جميع أنحاء العالم، بهدف تسليط الضوء على فرص الأعمال الواعدة خلال فترة التحضير لاستضافة «إكسبو دبي »2020.

وأكد المزروعي خل مشاركة الهيئة في فعاليات ا المنتدى أن الإنجازات التي حققتها المنطقة الحرة لمطار الشارقة تُجسّدُ دليلاً حياً على التزام حكومة الشارقة بالتجارة الحرة، كما أن المزايا الفريدة التي توفرها جعلتها منصة رائدة لمزاولة الأعمال مع العالم بأسره، وليس فقط مع الدولة، وحوّلتها إلى مركز أعمال لأكثر من 8000 شركة من 160 دولة.

مزايا

ودعا المزروعي خل الجلسات ا النقاشية واللقاءات الثنائية رجال الأعمال إلى الاستفادة من المزايا والحوافز التي تقدمها المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي ومن مختلف أنواع التراخيص التي تواكب جميع الاحتياجات، لافتاً إلى أن الهيئة وفّرت ركناً للشركات الصغيرة ومكتباً للشركات المتوسطة وجناحاً للشركات الكبرى.