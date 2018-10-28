13 مشروعاً تحوّل «الرويس» لأكبر مجمع بتروكيماويات في العالم

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

كشفت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن 13 مشروعاً قيد التطوير والتشغيل في مجمع الرويس للصناعات البتروكيماوية وفقاً لأفضل المواصفات العالمية تستهدف تحويله إلى أكبر مجمع صناعي للبتروكيماويات في العالم.

وتتنوّع المشاريع بين مشاريع عملاقة لتكرير النفط ومعالجة الغاز وإنتاج البوليمرات والمشتقات والصناعات التحويلية.

ويغطي مُجمّع الرويس الصناعي والذي يمثل مركزاً لعمليات التكرير والصناعات البتروكيماوية الرئيسية لشركة «أدنوك» مساحة 70 كيلومتراً مربعاً تقريباً، ويعتبر واحداً من أحدث المُجمّعات من هذا النوع في العالم.

ويحظى مُجمّع الرويس الصناعي بموقع ممتاز مما يجعله وجهة جاذبة للاستثمارات الكبيرة ومشاريع التوسع والنمو.

وبحكم موقعها في قلب الحركة التجارية بين الشرق والغرب وعلى الطرق المؤدية إلى أسواق أدنوك المستهدفة تتمتع منطقة الرويس بالعديد من المميزات، حيث توفر إمدادات مستمرة من المواد الأولية ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية، وتتمتع بمساحات مناسبة لإقامة مشاريع تطوير عالمية المستوى علاوة على موقع جغرافي مميز وخدمات لوجستية وبنية تحتية متطورة.

مصفاة

وأكدت «أدنوك» أن أول مشاريعها الكبرى في المجمع مصفاة الرويس الجديدة، وتصل الطاقة الإنتاجية للمصفاة 600 ألف برميل يومياً من المنتجات البترولية مثل الغاز البترولي المسال، وقود الطائرات والبنزين، ويستهدف مشروع المصفاة تعزيز القيمة من منتجات البتروكيماويات والمواد المقطرة الوسيطة، وستضاعف المصفاة الجديدة عند اكتمالها في الطاقة التكريرية الحالية لشركة أدنوك وأنه تم إطلاق مناقصة التصاميم الهندسية الأولية في سبتمبر الماضي، وتوقّع ترسيّة عقد مجمع الرويس للمشتقات البتروكيماوية نهاية العام.

ويهدف المشروع الثاني وهو وحدة تكسير خليط المواد الخام والمشتقات إلى إنتاج 2.5 طن متري سنوياً من البوليمرات ودعم فرص التكامل ومرونة العمليات التشغيلية داخل مصانع بروج 1 و2 و3 وشركات مجموعة أدنوك الأخرى، كما يسهم في نمو عدد من الصناعات مثل صناعة مواد التغليف والمواد التي تدخل في تجهيز البنية التحتية والطاقة والاستخدامات الزراعية والطبية.

وتصل الطاقة الإنتاجية للوحدة من الإيثلين 1.8 مليون طن سنوياً، كما تشمل منتجات الوحدة البولي إيثيلين والبولي بروبلين، وكذلك المنتجات الأخرى بما في ذلك البيوتاديين والبنزين والبوروليسيس.

مصنع الغازولين

وأكدت «أدنوك» أن المشروع الثالث هو مصنع الجازولين والزيوت العطرية بهدف زيادة إنتاج وقود السيارات وضمان الاكتفاء الذاتي من الوقود في دولة الإمارات، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 4.2 ملايين طن سنوياً من الجازولين و1.6 مليون طن سنوياً من الزيوت العطرية، ويستخدم المصنع 50% من النافثا التي يتم تصديرها حالياً.

أما المشروع الرابع وهو مشروع تعزيز مرونة عمليات تكرير النفط الخام، فيستهدف تعزيز القدرات التكريرية لشركة «أدنوك» من خلال إنشاء قدرات إضافية في مُجمّع مصفاة الرويس غرب تتيح لها تكرير الخام متوسط الحموضة ما يوفر المزيد من خام مربان عالي القيمة لأغراض التصدير للأسواق العالمية، وتصل الطاقة الإنتاجية للمشروع 420 ألف برميل يومياً.

ويتمثل المشروع الخامس في إنشاء مُجمّع متكامل للزيوت الثقيلة يتضمن وحدة لفحم الأنود البترولي وأسود الكربون ويساعد هذا المشروع صناعة الألمنيوم في الإمارات، حيث تحتل الدولة حالياً مكانة رابع أكبر منتج للألمنيوم على مستوى العالم، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 40 ألف طن سنوياً من صنفين مختلفين من الكربون الأسود لاستخدام شركة بروج و43 ألف طن سنوياً من فحم الأنود المحبب عالي القيمة للمصاهر المحلية.

مصنع البروبلين

ويعد مصنع البولي بروبلين هو سادس مشاريع مجمع الرويس للبتروكيماويات، حيث يستهدف تعزيز عمليات شركة بروج الحالية لزيادة حصتها في سوق البولي بروبلين.

وكشفت «أدنوك» عن قيام شركة بروج بترّسية عقد تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لمصنع البولي بروبلين، موضحة أن المصنع الجديد يساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية لأدنوك من البوليمرات إلى حوالي 5 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2021، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 500 ألف طن متري سنوياً من البولي بروبلين.

وأكدت شركة أدنوك أن المشروع السابع هو مصنع إنتاج «الكيل البنزين الخطي»، وأهمية هذا المصنع تنبع من أن الكيل البنزين الخطي هو المادة الخام الأكثر شيوعاً المستخدمة في صناعة المنظفات المنزلية والصناعية القابلة للتحلل الحيوي، ومنعمات الأقمشة، والصابون، ويهدف المشروع إلى تطوير مُجمّع عالمي جديد لإنتاج الكيل البنزين الخطي في الرويس بطاقة إنتاجية 150 كيلو طن سنوياً.

معالجة الغاز

أما المشروع الثامن فهو إنشاء مصنع المنايف لمعالجة الغاز الحامض، وهذا المصنع يتماشى مع استراتيجية أدنوك لعام 2030 والرامية لضمان إمدادات اقتصادية ومستدامة من الغاز، ويستغل مصنع المنايف احتياطيات الغاز الحامض في الحقول البحرية والبرية وسيتم دمجه مع شركة أدنوك لمعالجة الغاز وتصل طاقته الإنتاجية مليار قدم مكعب من الغاز يومياً و129 ألف برميل من النفط والمكثفات يومياً.

وتشمل مشاريع أدنوك في الرويس إنشاء مجمع متكامل للمشتقات البتروكيماوية التي تستخدم إنتاج المُجمّع من مشروع البنزين والعطريات الجديد ومشروع تكسير المواد الخام، ويعمل مُجمّع المشتقات البتروكيماوية كمحفز أساسي للمرحلة المقبلة من عملية التحول والتي تركز على التوسع في عمليات التكرير والبتروكيماويات.

وأكدت «أدنوك» دعوة الشركاء للاستثمار وإنتاج منتجات وحلول جديدة مثل الكيل البنزين الخطي من المواد الخام المستخدمة في صناعة البتروكيماويات والمتاحة في الرويس وتوقعت ترّسية عقد تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد بنهاية هذا العام.

أما المشروع العاشر فهو مُجمّع الرويس للصناعات التحويلية، حيث يستخدم المُجمّع منتجات مُجمّع الرويس للمشتقات البتروكيماوية، ومن المتوقع أن يساهم مُجمّع الرويس للصناعات التحويلية في تطوير منظومة صناعية للبتروكيماويات في الرويس، كما يخدم مصلحة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

مشاريع بيئية

وتشمل مشاريع أدنوك أيضا مشروع منشأة بيئات وهي عبارة عن مرافق مركزية لحماية البيئة لإدارة النفايات من جميع الشركات العاملة، بطاقة 71 ألف طن سنويا ، ومشروع التخلص من النفايات )المواد المشعة طبيعياً(، والذي يستهدف المعالجة والتخلص الآمن من المواد المشعة طبيعياً من معدات المصانع المستعملة التي تم توريدها أثناء عمليات استكشاف المواد الهيدروكربونية، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 3000 أنبوب سنوياً، 270 أنبوباً سنوياً من النفايات المعدنية، و 230 متر مكعب سنوياً من اوساخ الزيوت والمخلفات الأخرى.

أما المشروع الثالث عشر فهو محطة لاسترداد الحرارة المستنفدة والاستفادة منها في توليد الكهرباء والمياه. وتساهم المحطة بشكلٍ كبير في الحد من التأثير البيئي لعمليات التكرير وتوليد الكهرباء، إلى جانب تحسين كفاءة الطاقة، وستعمل المحطة على زيادة إنتاج الطاقة بنسبة 30% وزيادة إنتاج المياه المحلاة بنسبة 100% وتضيف مستقبلاً طاقة كهربائية قدرها 230 ميجاواط و2600 متر مكعب في الساعة من إنتاج الماء المقطر.

مستجدات

توقعت «أدنوك» الإعلان عن آخر مستجدات المجمع خلال الأشهر المقبلة، حيث تتواصل الإنجازات في المشاريع، مشيرة إلى أن هذا المجمع شهد اهتماماً عالمياً واسعاً. وأضافت أنه سيتم من خلال المُجمّع إنتاج مجموعة من المنتجات مثل مواد التعبئة والتغليف والطلاء الأرضيات والأسلاك والكابلات والمنتجات الكهربائية إضافة إلى قطع السيارات.