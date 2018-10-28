أبوظبي تتوقع استقطاب 408 آلاف سائح بحري 2019

المصدر: أبوظبي- البيان

يتطلع قطاع السياحة البحرية في أبوظبي إلى استقطاب أعداد قياسية من الزوار القادمين على متن السفن السياحية، خلال موسم 2018 - 2019، الذي انطلق رسمياً يوم 3 أكتوبر الجاري، إلى جانب المحافظة على زخم النمو المطرد الذي حققه في السنوات الماضية. حيث تتوقع إدارة السياحة البحرية استقطاب ما يقارب 408 آلاف زائر خلال 2019، بالتزامن مع التطور المستمر في البرامج والمعالم والجولات السياحية في الإمارة، والتي تتماشى مع احتياجات زوار السياحة البحرية، بما سيسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة عالمية أولى مفضلة.

وتضع دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي قطاع السياحة البحرية، ضمن روافد النمو الاستراتيجية الواعدة، وتكرس جهودها لتسليط الضوء على مقومات السياحة البحرية الاستثنائية في أبوظبي وطقسها الدافئ المشمس، الذي يجعلها وجهة مفضلة للسفن السياحية خلال فصل الشتاء.

تطور مستمر

وبدأ موسم السياحة البحرية 2018 - 2019 رسمياً مع وصول السفينة «بوديكا كروزيز» التابعة لشركة فرد أولسن إلى أبوظبي وعلى متنها 490 زائراً. وحتى نهاية العام، ستستقبل العاصمة الإماراتية رحلات سفن «كوستا كروزيز» و«سيليبرتي كروزيز» و«عايدة كروزيز».

نمو كبير

وقال سلطان المطوع الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تشهد أبوظبي نمواً كبيراً في السياحة البحرية نتيجة ازدياد الوعي العالمي بمقوماتها وجهة متميزة للسفن السياحية، وتعزيز مرافقها وبرامجها وجولاتها السياحية، واستراتيجيتنا القائمة على التعاون مع الشركاء لزيادة مساهمة السياحة البحرية في اقتصاد الإمارة. وتمتلك أبوظبي بنية تحتية عالمية المستوى ومنشآت حديثة ومعالم فريدة تدعمها حملات ترويجية تنقل رسالة وجهتنا السياحية إلى جميع الأسواق».

من جانبها، قالت نورة راشد الظاهري، مديرة محطة أبوظبي للسفن السياحية في موانئ أبوظبي: «تواصل أبوظبي زخم نجاحها في القطاع، وتحظى بثناء وتقدير عالمي متزايد سواء من مشغلي الرحلات البحرية أو السيّاح، بفضل ما تملكه من إمكانات هائلة، ويُعزى ذلك إلى ما نقدمه من مرافق عالمية المستوى».