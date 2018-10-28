«الحلول التوربينية» ترفع إنتاجها 300 % بنهاية 2018

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قال منصور جناحي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الخدمات والحلول التوربينية، إن شركته الرائدة في توفير خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لمحركات الطائرات وتوربينات الغاز، تستهدف نمواً في إنتاجيتها بنسبة تصل إلى 300% مع نهاية هذا العام بالمقارنة مع 2014.

وأضاف جناحي في لقاء مع الصحفيين بمقر الشركة بالعاصمة أبوظبي، أن «الحلول التوربينية»، المملوكة بالكامل لـشركة «مبادلة للاستثمار» وقعت عقداً لتوفير خدماتها لمحركات «V2500» المستخدمة في أسطول طائرات إيرباص A320 التابع لمجموعة «خطوط لاتام الجوية» مما سيكرس من حضورها العالمي عبر تكوين تحالفات جديدة في منطقة أميركا الجنوبية.

شبكة

وأوضح أن منطقة أميركا الجنوبية ستنضم إلى شبكة شراكات الشركة الناجحة في منطقة جنوب شرق آسيا، عبر شراكتها مع «خطوط آسيانا» ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال شراكتها مع شركتي «أطلس جلوبال» و«الخطوط الجوية اليمنية».

ولفت إلى أن الشركة نجحت في استقطاب شركات طيران عالمية من قارات آسيا، وإفريقيا، وأميركا الجنوبية وأوروبا لما تتميز به خدماتها في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة من جودة عالية وموثوقية وقدرتها على التسليم وفق الجداول المحددة.

وذكر الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الخدمات والحلول التوربينية، أن الشركة توفر خدماتها حالياً لكل من «جنرال إلكتريك» و«آي إيه إي» و«رولز رويس»، كبرى شركات صناعة المحركات العالمية، كما أنها الشركة المستقلة الوحيدة على المستوى العالمي التي توفر خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لمحركات «ترنت 700» من رولز رويس والمستخدمة في طائرات «إيرباص A330».

شراكة

وأضاف جناحي أن الشركة تتمتع بعلاقة متينة مع شركة «الاتحاد للطيران»، حيث توفر خدمات الإصلاح والصيانة والعمرة لجميع محركات أسطول الشركة من طائرات إيرباص«A330» و«A320» وبوينج «B787» وهي إحدى أسرع شركات الطيران نموًا على المستويين الإقليمي والعالمي.

مساهمة

وبين أن شركة الخدمات والحلول التوربينية، والتي تمتد خبرتها في مجال صيانة المحركات إلى ما يزيد عن 30 عامًا، تعمل على المساهمة في تحقيق رؤية الإمارات ورؤية أبوظبي في تكريس موقع الدولة كمركز عالمي لقطاع صناعة الطيران، مشيراً إلى أن خبرة الشركة الطويلة والمتراكمة مكنتها من بناء علاقات شراكة قوية مع كبرى شركات صناعة محركات الطائرات العالمية. ولفت جناحي إلى أن الشركة تمكنت من فتح أسواق جديدة لخدماتها في كل من قارة آسيا، وإفريقيا، وأميركا الجنوبية وأوروبا لتضمن بذلك التوسع العالمي للشركة. وقد شهدت الشركة نموًا ملحوظًا في عدد المحركات التي قامت بصيانتها، حيث تتوقع الشركة أن يصل النمو في أعداد هذه المحركات إلى 300% مع نهاية هذا العام.

معايير

وأوضح الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الخدمات والحلول التوربينية، أن الشركة معتمدة بالكامل من قبل الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران وإدارة الطيران الاتحادي الأميركية، والتي تعتبر أكبر منظمات سلامة الطيران العالمية، وتضم ورشة إصلاح المحركات الخاصة مجموعة من أحدث المعدات مثل آلات اللحام بالليزر التي تعمل وفقاً لأعلى معايير الصناعة العالمية.

وأكد أن الشركة تركز على الاستثمار في الكوادر البشرية المتميزة لتوفير بيئة عمل عالمية تتيح للكوادر الوطنية فرص التدريب على أرقى معايير الجودة العالمية وأفضل الممارسات في قطاع الصيانة والإصلاح والعمرة، إلى جانب العمل على تكريس دور الكوادر الوطنية لتوطين المعرفة والخبرات المهنية وتمكين المواطنين من قيادة الشركة وتنفيذ خطط نموها المستقبلي.

ولفت إلى أن «الحلول التوربينية» تعاونت مؤخرًا مع شركة أطلس كوبكو، المزود للحلول الرقمية، بهدف تحسين العمليات الرقمية في الشركة بمجال خدمات صيانة وإصلاح المحركات. وبموجب التعاون، ستصبح الشركة أول منصة خارج الولايات المتحدة وأوروبا تستخدم تقنية التجميع الذكية في مجال صيانة محركات الطائرات، وتمكنا هذه الاتفاقية من تطوير عملياتنا من خلال حلول البيانات التي تنظم وتميز التطور في مختلف مراحل عملية تجميع المحركات.

خطط

وتسعى الشركة إلى تحقيق خطط النمو المستقبلي على المستوى العالمي من خلال تطبيقات تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، حيث تخطط لتطبيق التكنولوجيا التنبؤية للصيانة واسترجاع المعلومات، كما تدرس الشركة حاليًا إمكانية توظيف الطباعة ثلاثية الأبعاد وتقنية سلاسل الكتل «البلوك تشين» في عملياتها.