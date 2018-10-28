دبي الأولى إقليمياً والعاشرة عالمياً في جاذبية الاستثمار المباشر

المصدر: دبي - وائل الخطيب وسيد صالح

تصدّرت دبي مدن الشرق الأوسط وإفريقيا في قائمة المدن الـ10 الأولى الأكثر قوة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر واحتلت المرتبة العاشرة عالمياً ضمن تقرير اقتصادات المستقبل الرقمية 2018 - 2019 الذي أصدرته مجلة الاستثمار الأجنبي المباشر «إف دي اي» التابعة لمؤسسة «فايننشال تايمز».

ورصدت «اف دي آي ماركتس» قاعدة البيانات التابعة لفايننشال تايمز، التي تتتبع استثمارات وتوسعات المشاريع الجديدة في الاستثمار الأجنبي المباشر حيث بلغ عدد المشروعات التي استقطبتها دبي 786 مشروعاً ضمن مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر من العالم وبلغ عدد الوظائف المستحدثة خلال تلك الفترة 143.624 وظيفة فيما تم استحداث 3461 وظيفة في النصف الأول من 2018. وبلغ إجمالي رأس المال المستثمر في الاستثمار الأجنبي المباشر 52.03 مليار دولار.

إلى ذلك وصف الإعلامي الأميركي، بيتر جولد، دبي بأن اسمها اقترن دوماً بالتغيير الذي يجري بسرعة كونها اشتهرت بتحويل الصحاري إلى أبراج شاهقة والمحيطات إلى جزر اصطناعية مبهرة موضحاً أنه شهد بنفسه خلال السنوات القليلة الماضية دبي وهي تعيد اكتشاف نفسها لتصبح العاصمة الناشئة للابتكار.

ونشر جولد تقريراً مصوراً على الموقع الشبكي الخاص به يرصد فيه أبرز عناصر حركة الابتكار التي تشهدها دبي، وأكد فيه أنه لا توجد حدود لهذه الحركة ولا للمشهد الذي يخضع لتغير جذري في دبي، ذلك أن الإمارة منخرطة في عملية تغيير للعقليات وأنماط التفكير.