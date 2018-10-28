«أراضي دبي» ترصد مع المطورين اتجاهات السوق العقاري

المصدر: دبي - البيان

نظمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اجتماعاً للمطورين العقاريين بالتعاون مع «سيتي سكيب جلوبال»، بهدف الوقوف على النتائج التي تحققت في معرض «سيتي سكيب»، إضافة إلى رصد اتجاهات واحتياجات السوق العقاري، والحلول المبتكرة التي يمكن طرحها في دورات المعرض المقبلة، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف، بمن فيهم المطورون والمستثمرون.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «نعرب عن بالغ سعادتنا لعلاقة الشراكة الاستراتيجية التي ارتبطنا بها مع معرض سيتي سكيب جلوبال على مدى هذه السنوات. لقد ساعدنا ذلك على تحقيق الكثير من أهدافنا المؤسسية، وكان جناحنا وجهة لنخبة من كبار الزوار، كما قصده جمهور غفير من ضيوف المعرض الذين أظهروا حرصاً شديداً للتعرف إلى أحدث تقنياتنا، ومن أبرزها منصة «دبي ريست الذكية». وأضاف: «تعمل دائرة الأراضي على تقديم خدمات من خلال قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري لتطوير العلاقة بين حكومة دبي ممثلة بدائرة الأراضي، وبين القطاع الخاص ممثلة بالمطورين وأمناء التسجيل وسيتي سكيب، ونشكرهم على إنجاح هذا الحدث. ويأتي التنسيق لأول مرة بعد انتهاء معرض سيتي سكيب جلوبال، لتقييم النتائج المرجوة من المشاركة وأخذها بعين الاعتبار لمعرض سيتي سكيب جلوبال للعام المقبل».

وتابع: «إن هدفنا في أراضي دبي أن نكون أول سوق عقاري في العالم يقدم الخيار الأفضل لأي مستثمر، واليوم نبذل قصارى جهودنا لتقديم أفكار مبتكرة، تسعد الناس وتعزز ثقتهم، وذلك بفضل العلاقة القوية مع شركائنا، إضافة إلى الخدمات الذكية التي نقدمها، ما يؤكد مستوى الشفافية في تقديم المعلومات اللازمة على مدار الساعة.وتزامن انعقاد المعرض مع صعود دبي خلال العامين الماضيين، لتتصدر قائمة أكثر مدن العالم جاذبية للمستثمرين العقاريين، واحتلالها مراكز متقدمة ضمن قوائم تصنيفات مختلف شركات الاستشارات العالمية المتخصصة في الاستثمار العقاري، حيث زاد عدد المعاملات العقارية على الخريطة بعد معرض سكيب بنسبة 39%، بينما ارتفع إجمالي القيمة بنسبة 425%، وسجل إجمالي عدد المعاملات زيادة بنسبة 86%، بينما ارتفعت القيمة الإجمالية بنسبة 41%.»

وأعربت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي، لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في أراضي دبي، عن شكر الدائرة لجميع الأطراف المشاركين لإسهامهم في إنجاح معرض سيتي سكيب جلوبال. وأضافت: «إن لقاءنا اليوم يعد ثمرة نجاح العلاقة الوطيدة مع منظمي سيتي سكيب جلوبال، التي أسفرت عن استقطاب شركات التطوير العقارية من دبي والعالم، وتعزيز فرص المشاركة في هذا المعرض العالمي».

وتعمل أراضي دبي مع المطورين و «سيتي سكيب جلوبال» في إطار علاقة تعاون، من أجل تطوير صناعة العقارات في الإمارة، والارتقاء بمكانة دبي كونها مركزاً استثمارياً رئيساً، من خلال تسليط الضوء على فرص الاستثمار العقاري الواسعة، انطلاقاً من سيتي سكيب جلوبال الذي يعد بحق أكبر منصة عقارية في المنطقة.