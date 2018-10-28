6 مليارات درهم صادرات أعضاء غرفة رأس الخيمة خلال 9 أشهر

المصدر: رأس الخيمة - البيان

كشفت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة أن إجمالي قيمة السلع المصدرة، بلغ 6 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الماضية، فيما بلغ عدد المنشآت الجديدة المسجلة 1199 منشأة كما تم تجديد 12931 رخصة.

وأوضحت إيمان الهياس، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال في الغرفة أن مجموع شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة بلغ 20364 شهادة خلال الـ 9 أشهر الأولى 2018 كما بلغت قيمة السلع المصدرة من أعضاء غرفة رأس الخيمة حوالي 6 مليارات درهم.

وتصدرت السعودية الدول التي تم إصدار شهادات المنشأ لها حيث تم إصدار 4925 شهادة لها خلال الفترة بقيمة 2 مليار درهم تليها سلطنة عمان بعدد 1695 شهادة بقيمة 165 مليون درهم، ثم البحرين التي تم إصدار 1309 شهادات لها بقيمة 131 مليون درهم بعدها الكويت بعدد 1264 شهادة بقيمة 322 مليون درهم ومن ثم الشهادات الصادرة لدولة الإمارات بعدد 1140 شهادة، بعدها الهند بإجمالي 1084 شهادة وباقي الشهادات تم إصدارها لـ 144 دولة.

وأشارت إلى أن قيمة رؤوس الأموال المقدرة والمخطط لها في الاستثمارات الجديدة في الأشهر التسعة بلغت ملياراً و56 مليوناً و840 ألف درهم ولا تشمل رؤوس أموال 7 منشآت يقدر رأس مالها بحوالي 5 ملايين و350 ألف درهم، وهي تمثل فروعاً لمنشآت كبرى مقرها الرئيس خارج رأس الخيمة و187 منشأة عاملة في المناطق الحرة بالإمارة.

رأس المال

وقالت رجاء محمد بن جمعة، مدير إدارة الدراسات والتعاون التجاري بالوكالة بغرفة رأس الخيمة، إن المنشآت الجديدة توزعت على حسب درجات العضوية الخاصة بالغرفة التي يتم تقديرها حسب رأس مال المنشأة خلال الفترة المذكورة حيث استحوذت الدرجة الثانية على النسبة الكبرى من باقي الدرجات، فقد سجلت 485 منشأة جديدة بنسبة 40% في حين سجلت 375 منشأة جديدة في الدرجة الثالثة بنسبة 31%، وسجلت في الدرجة الأولى 129 منشأة جديدة بنسبة 11% .