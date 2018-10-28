تايلاند تنضم إلى قائمة خيارات بطاقة «إسعاد»

المصدر: بانكوك - رامي عايش

انضمت تايلاند إلى قائمة خيارات بطاقة «إسعاد» التابعة لشرطة دبي. وأكدت سريسودا وانا نائب وزير السياحة التايلاندية حرص بلادها على تعزيز وتطوير علاقاتها الاقتصادية والإنسانية مع الإمارات التي قالت إنها الرافد الأول للسياح العرب إلى هذا البلد.

جاء ذلك خلال استقبالها في فندق بنينسولا في العاصمة بانكوك وفد برنامج لجنة بطاقة «إسعاد» التابع لشرطة دبي برئاسة النقيب خالد السويدي وعضوية كل من النقيب منى التميمي رئيس قطاع المجمعات التجارية في البرنامج؛ والملازم أحمد بن غافان رئيس قطاع الفنادق والمجمعات السياحية؛ والرقيب بخيت النهدي مسؤول قطاع الجودة؛ والمدني فاطمة الجهضمي، رئيس قطاع وكالات السيارات وخدماتها؛ وبحضور عبد الله الشحي رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية في سفارتنا في العاصمة التايلاندية.

وتم بحث سبل التعاون بين الطرفين؛ وفرص انضمام عدد أكبر من المنشآت الحيوية فيها تحت مظلة «البرنامج» الذي يوفر تسهيلات وخصومات وعروضاً لحاملي بطاقاته، في قطاعات مختلفة لا سيما الصحة والسياحة والتعليم ومزايا أخرى تهدف إلى الإسهام في تحقيق رؤية القيادة العامة لشرطة دبي تحت إشراف قائدها العام اللواء عبد الله المري؛ ومتابعة منى العامري رئيس لجنة «إسعاد» ؛ المتمثلة بإسعاد الموظفين.

وقالت وان: برنامج «إسعاد» فريد من نوعه ونحن سعداء بالشراكة معه؛ وبانضمام عشرات الجهات السياحية والعلاجية والتعليمية في بلادنا إلى قائمة خيارات حاملي البطاقة؛ خصوصاً أنه يحظى برعاية وإدارة مؤسسة أمنية بارزة مثل القيادة العامة لشرطة دبي؛ الأمر الذي يمنح منتسبيه مصداقية كبيرة؛ ويشجع المزيد من الشركات والجهات الخدمية والمنشآت التجارية للانضمام إليه؛ وعقد شراكات معه؛ علاوة على أن البرنامج يقدم تسهيلات وخصومات كبيرة لأعضائه تسهم في إسعادهم وتوسيع دائرة الخدمات المقدمة لهم بما ينعكس إيجاباً على أدائهم الوظيفي.

وأشارت المسؤولة التايلاندية إلى أن برنامج «إسعاد» يحظى باهتمام عشرات الجهات في قطاعات التعليم والصحة والسياحة والتجارة في كل من العاصمة بانكوك ومقاطعتي كرابي وهواهين لما له من دور في تنشيط السياحة في بلادها. وأضافت أن أكثر من 300 منشأة أبدت اهتمامها بالتعاون مع البرنامج وتقديم خصومات بنسب مختلفة إلى حاملي بطاقة البرنامج.