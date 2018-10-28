دبي مركز عالمي لصناعة الحوافز

المصدر: دبي- وائل الخطيب

تصدّرت دبي مدن الشرق الأوسط وأفريقيا ضمن قائمة المدن الأكثر تفوقاً في صناعة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض 2018، التي أصدرتها «سي فينت» ومقرها الولايات المتحدة متفوقةً على جوهانسبرغ، وكيب تاون، فيما حلّت أبوظبي في المركز الثالث ونيروبي الثامن والقاهرة في المركز العاشر.

وتصدّرت دبي للعام الثاني على التوالي مدن العالم في عدد الفنادق المزمع افتتاحها العام القادم، وفقاً لتقرير«توقّعات الاجتماعات والفعاليات 2019» الصادر عن «أميركان إكسبريس للاجتماعات والفعاليات»، بما إجماليه 54 فندقاً متفوقة على نيويورك (32) ولندن (28) وشنغهاي (22).

وتصدرت دبي الشرق الأوسط وأفريقيا في عدد الفنادق المزمع افتتاحها في 2019 متفوقة على الرياض (17) وجدة (16) وأديس أبابا (6) وشرم الشيخ (4) والقاهرة ونيروبي ومراكش (3).

من جانبه، ذكر تقرير نشرته «جلوبال دي ام سي بارتنرز» أكبر شبكة عالمية في إدارة الوجهات المستقلة ومقرها واشنطن، أن دبي تُعتبر مركزاً عالمياً لصناعة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض مزوّدة بالعوامل التي تؤهّلها لذلك من بنية تحتية عالمية المستوى، وأماكن مميزة وقدرات وإمكانيات لا حصر لها، موضحاً ليست فقط واحدة من أكثر الوجهات أماناً في العالم، بل إن طقسها يوفر الأجواء أيضاً للفعاليات العظيمة.

وتحتضن دبي العلامات التجارية لأفخم الفنادق العالمية، حيث توفر بفضل وجود أكثر من 600 فندق و85 ألف غرفة فندقية مجموعة كبيرة من الخيارات لزوارها من الشواطئ إلى فنادق وسط المدينة حتى برج العرب الشهير.