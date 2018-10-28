«سفين» تتسلم قاطرتين حديثتين خلال 3 أشهر

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات البحرية «سفين»، ذراع الخدمات البحرية التابعة لموانئ أبوظبي، عن شراء قاطرتين حديثتين من مجموعة «دامن شيبياردس» في خطوة تهدف إلى تعزيز أسطول الشركة، ودعم استراتيجية موانئ أبوظبي الرامية إلى الارتقاء بالبنية التحتية والعمليات في ميناء خليفة. وسيتم تسليم القاطرتين خلال ثلاثة أشهر.

وتم إبرام عقد شراء القاطرتين طراز ASD 2411، خلال معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2018، حيث قام بتوقيع عقد الشراء كل من الكابتن عادل أحمد بني حماد، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «سفين»، وباسكال سلينجرلاند، مدير المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط في مجموعة «دامن شيبياردس». .

وأكد الكابتن عادل أحمد بني حماد أن تعزيز أسطول «سفين» بقاطرات السحب المتطورة والحديثة يسهم في تلبية احتياجات العملاء عبر توفير مجموعة متكاملة من الخدمات والحلول البحرية عالية الكفاءة والأداء.

وقال: «يمثل ميناء خليفة بوابة استراتيجية لإمارة أبوظبي في مجال التجارة البحرية وشحن البضائع، حيث سيكون أول ميناء بمنطقة الخليج العربي قادراً على استقبال أكبر سفن نقل البضائع والحاويات في العالم. وتحرص موانئ أبوظبي على تعزيز مكانة هذا الميناء الحيوي وتطوير بنيته التحتية للإسهام في تعزيز قطاع التجارة البحرية».

من جانبه، قال باسكال سلينجرلاند، مدير المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط في «دامن شيبياردس»: «تتميز القاطرات بقدرتها على خدمة السفن من كل الأنواع والأحجام بما فيها أكبر سفن الحاويات في العالم التي يصل طولها إلى 400 متر، وتبلغ قدرتها الاستيعابية 20.000 حاوية نمطية.