15 ألف معاملة في «ديوا» خلال «أسبوع بلا مراكز خدمة»

المصدر: دبي - البيان

شهدت خدمات هيئة كهرباء ومياه دبي الذكية والإلكترونية إقبالاً كبيراً من المتعاملين الذين أشادوا بسهولة خدمات الهيئة الذكية وتوفيرها وقتهم وجهدهم، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة خلال مبادرة «أسبوع بلا مراكز خدمة» التي أطلقتها دائرة المالية في دبي، ما يقارب 3000 معاملة ذكية يومياً، أي 15 ألف معاملة خلال أسبوع المبادرة.

واستقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في مركز المستقبل لإسعاد المتعاملين التابع للهيئة في دبي فستيفال سيتي مول، وفداً من دائرة المالية في دبي برئاسة عبدالرحمن صالح آل صالح، مدير عام دائرة المالية في دبي، حيث اطّلع الوفد الزائر على الخدمات الذكية التي يوفرها المركز بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك منصات الخدمة الذاتية الذكية التي تساعد المتعاملين على إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر، وخدمة «رماس»، موظف الهيئة الافتراضي الذي يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي للإجابة عن استفسارات المتعاملين على مدار الساعة باللغتين العربية والإنجليزية، ومنصة التحصيل الذكي (تيسير) لدفع الفواتير عبر أجهزة دفع ذكية، وخدمة الدعم عن بُعد عن طريق المحادثة المرئية باستخدام الروبوتات، إضافة إلى قسم خدمات المستقبل الذي يهدف إلى تفعيل مشاركة المتعاملين في تصميم وتطوير خدمات الهيئة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وأشاد الطاير بمبادرة «أسبوع بلا مراكز خدمة»، مؤكداً أهميتها في تشجيع المتعاملين على استخدام القنوات الذكية للحصول على الخدمات وإجراء المعاملات الحكومية، مشيراً إلى أن تزامن «أسبوع بلا مراكز خدمة» مع تنظيم الهيئة للدورة العشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2018) والدورة الثالثة من معرض دبي للطاقة الشمسية، يؤكد تضافر جميع الجهود الحكومية في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز الاستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأضاف: «نعمل في الهيئة لبناء منظومة متكاملة للعمل الحكومي الخالي من الأوراق بحلول عام 2021. وقد بلغت نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة 92% خلال الربع الثالث من 2018، وذلك قبل الموعد الذي حدده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتقليل مراجعي المراكز الحكومية، حيث يمكن لمتعاملي الهيئة استكمال جميع معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان عبر قنوات الهيئة الذكية المتعددة بما يوفر وقتهم وجهدهم».