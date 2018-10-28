«محمد بن راشد لتنمية المشاريع» تعزز شراكتها مع القرية العالمية

المصدر: دبي - البيان

وقعت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، اتفاقية تعاون مع القرية العالمية، وذلك لتعزيز شراكتها ضمن فعاليات الموسم الثالث والعشرين للقرية العالمية، التي ستنطلق من 30 أكتوبر الجاري وحتى 6 أبريل 2019، ويأتي ذلك دعماً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير 30 منصة وموقعاً استراتيجياً أمام الشباب للانطلاق بأعمالهم وتطويرها من خلال القرية العالمية، لتشكل في المستقبل عاملاً مساهماً في دعم اقتصاد دبي والإمارات بشكل عام.

تهدف هذه الشراكة، التي قام بتوقيعها كل من سعيد مطر المري، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبدر أنوهي، بصفته الرئيس التنفيذي للقرية العالمية، إلى تقديم مزايا تحفيزية وخصومات كبيرة، بحيث يقوم المشارك بدفع مبلغ رمزي نظير إيجار الموقع والكشك طيلة أيام القرية العالمية، لـنحو 30 مشروعاً من مختلف القطاعات.

وقال سعيد المري: «في البداية نتوجه بالشكر إلى إدارة القرية العالمية على الدعم المستمر وإتاحة الفرصة لتوفير منصات لأصحاب المشاريع الناشئة لتسويق منتجاتهم، كما تفتخر المؤسسة بشراكتها التي تمتد لأكثر من 12 موسماً، تمكنت فيه من دعم 583 مشروعاً، وتقديم تسهيلات وخصومات خاصة بإجمالي 48 مليون درهم طوال تلك الفترة، وتعكس هذه حجم الجهود المبذولة في سبيل تأهيل الشباب الإماراتي ليكونوا قادة في ريادة الأعمال، وتولي المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخاصة بهم في السوق المحلي بإمارة دبي ودولة الإمارات، ومن ثم التوجه إلى العالمية مستقبلاً».

رواد الأعمال

وستوفر المؤسسة في الموسم الحالي، ما لا يقل عن 30 موقعاً استراتيجيا لرواد الأعمال، وستشمل مختلف القطاعات، ومن أبرزها: قطاع تجارة الأغذية والمشروبات، والوجبات الخفيفة والمأكولات الشعبية والمشروبات الساخنة والعصائر الطازجة، وغيرها.

وأكدت مجموعة من أصحاب المشاريع المشاركة في القرية العالمية خلال المواسم السابقة الدعم المقدم من قبل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأن منصة القرية، تمثل نقطة الانطلاق إلى عالم المشاريع، وفي السياق ذاته قالت مريم الشامسي، صاحبة مشروع باستا ليكيوس: «إن المميزات التي تقدم لأعضاء المؤسسة مجزية ومشجعة إذ توفر المساحات التجارية ذات التكلفة القليلة فرصاً كبيرة لعرض أعمالنا التجارية الجديدة. وتعد القرية العالمية منصة فريدة لإطلاق المنتجات الجديدة ونقل رسالة المشروع لزوار القرية الذين يتوافدون بالآلاف يومياً».

تذليل العقبات

وأشاد مروان الكعبي، صاحب مشروع تشيكن ستريت، بما تقدمه المؤسسة من دعم، حيث تسهم هذه الخدمات بشكل أساسي في نمو الأعمال الصغيرة والمتوسطة، من خلال تذليل العقبات وتوفير الدعم اللازم لعرض المنتجات والدخول في دائرة المنافسة. وأفاد الكعبي أن التواجد في القرية كان له الدور الرئيسي في الاطلاع على مفهوم الريادة والتنافس في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح، نبيل الهاشمي، صاحب مشروع «دوه»، وهو عبارة عن تجربة جديدة من الدونات صغيرة الحجم، أن تواجده في القرية سمح له بالدخول في عالم البيع بقطاع التجزئة. وذكر الهاشمي أن القرية العالمية أعطته الخبرة والمعرفة الكافية، لمعرفة نقاط القوة والتركيز عليها.