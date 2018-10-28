«قمة دبي البحرية 2018» تنطلق اليوم

المصدر: دبي- البيان

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق اليوم أعمال «قمة دبي البحرية 2018» لبحث سبل توطيد قنوات التواصل بين الرواد الدوليين ومناقشة أفضل الممارسات الدولية والحلول المبتكرة في القطاع البحري العالمي وفق مرتكزات أساسية قوامها الابتكار والمعرفة والتحوّل الذكي والعمل المشترك.

وتستقطب القمة، التي تعتبر إحدى الفعاليات المميزة لـ «أسبوع الإمارات البحري 2018»، نخبة من قادة القطاع البحري العالمي وصنّاع القرار وراسمي السياسات وممثلي كبرى الشركات العاملة في القطاع البحري. وتكتسب القمة أهمية استراتيجية كونها منصة مثالية للاستفادة من التجربة الريادية التي تقودها دبي باعتبارها واحدة من الخمس الأفضل عالمياً في «مؤشر تطوير مركز الشحن الدولي» وإحدى أبرز خمسة تجمعات بحرية من حيث التنافسية والجاذبية في العالم.

وأكد إسبين بولسون، رئيس غرفة الشحن الدولية، أهمية القمة كمنصة استراتيجية لتوطيد جسور التواصل المباشر مع النخبة من رواد القطاع البحري الإقليمي والعالمي. وشدّد على الدور المرتقب للحدث في توجيه الجهود الدولية نحو إيجاد حلول ناجعة للتحديات التنظيمية الناشئة والمحتملة، فضلاً عن مناقشة أبرز القضايا الملحة، لا سيّما قرار «المنظمة البحرية الدولية» بجعل الكبريت بنسبة 0.5 % في الحد الأقصى للوقود البحري، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ عالمياً مطلع 2020.

400 جهة

ويتوقع أن يستقطب «أسبوع الإمارات البحري 2018» أكثر من 400 جهة عارضة من كبرى الشركات الرائدة في المجال البحري من مختلف أنحاء العالم، وسط توقّعات بتوافد ما يزيد عن 8,000 زائر .