مالية الشارقة تطلق موقعها الإلكتروني في حلة جديدة

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت دائرة المالية المركزية بالشارقة موقعها الإلكتروني بحلته الجديدة الذي تم تصميمه وفق أحدث التقنيات والمعايير العالمية، ليتيح سهولة أكبر في التصفح، ومرونة في الاستخدام من خلال مختلف الأجهزة الذكية، انطلاقاً من حرصها على تقديم خدماتها الإلكترونية، لا سيما المتعلّقة بإلاجراءات والسياسات المالية في حكومة الشارقة بأسلوب مميز، يسهّل وصول المتعاملين للمعلومات ولمبادرات الدائرة ومشاريعها.

أهداف

حضر إطلاق الموقع الجديد وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية، وعدد كبير من موظفي وموظفات الدائرة، من مختلف الإدارات والأقسام، وعدد من متعاملي الدائرة.

وأكد الصايغ أن إطلاق الموقع بحلته الجديدة جاء استكمالاً لتحقيق أهداف الدائرة في رفع مستوى الخدمات المقدمة والسعي المستمر لتطوير الأداء وفق أحدث التطورات التقنية والتكنولوجية، ضمن التوجه الاستراتيجي للدائرة نحو التحول الرقمي في جميع الخدمات المقدمة، وحرصها على التسهيل على المتعاملين وتمكينهم من الاطلاع على خدماتها وأخبارها والتواصل معها بسهولة وسرعة. وحرصت دائرة المالية المركزية على تنظيم وتصميم موقعها الإلكتروني بطريقة تسهّل التنقل بين محتوياته.

معايير

جاء تصميم الموقع المتوفر باللغتين العربية والإنجليزية على شبكة الإنترنت على الرابط www.sfd.gov.ae، وفقاً للمعايير التكنولوجية الحديثة، حيث يضع كافة المعلومات والخدمات بكل سهولة بين يدي متصفحي الموقع بما فيها متابعة أخبار الدائرة والاطلاع على أحدث الأنشطة، كما يتميّز بكونه يقبل عملية الإضافة والتطوير في أي وقت.