643 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي في 9 أشهر بنمو 7 %

المصدر: دبي - البيان

حققت مجموعة البنك العربي نمواً في الأرباح بنسبة 7% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018، حيث بلغ صافي أرباح المجموعة بعد الضرائب والمخصصات 643 مليون دولار مقارنة مع 601 مليون دولار للفترة المقابلة من العام السابق.

بلغت الأرباح قبل الضرائب 865 مليون دولار بنمو 8% ما يعزز قدرة البنك على الوصول إلى أفضل مستويات الأداء واستمراره في تحقيق الأرباح وتعزيز مركزه المالي حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 8.3 مليارات دولار. كما في نهاية سبتمبر 2018. وحققت المجموعة نمواً في الأرباح التشغيلية بنسبة 9% لتصل إلى 988 مليون دولار في حين بلغت التسهيلات الائتمانية 25.4 مليار دولار وودائع العملاء 33.2 مليار دولار. وأشاد صبيح المصري - رئيس مجلس الإدارة بالأداء القوي والمتميز لمجموعة البنك العربي في تحقيق أفضل النتائج وقدرة البنك على مواصلة مسيرة أدائه الإيجابي في مؤشر واضح على قوة وفعالية نموذج عمل البنك القائم على تنويع الأعمال إقليمياً وعالمياً وعلى التعامل والتأقلم مع التحديات المحيطة.

وأشار إلى أن تمتع البنك بالقوة والثبات مكنه من الاستفادة من الفرص الإقليمية المواتية لتحقيق نتائج قوية، وأكد أن البنك ملتزم أعلى معايير العمل المصرفي وتقديم الخدمات المالية، وسيستمر في تعزيز نقاط قوته لتحقيق أفضل النتائج والسير قدماً نحو مزيد من التقدم والنجاح وبما يدعم المركز المالي للمجموعة ويعزز ثقة العملاء والمساهمين.

وأوضح نعمة صباغ المدير العام التنفيذي للبنك العربي أن البنك استطاع أن يرفع الأرباح التشغيلية من خلال كفاءة توظيفاته والتنوع في منتجاته وخدماته المصرفية التي يقدمها إضافة إلى كفاءة ضبط مصاريفه التشغيلية، حيث نما صافي الفوائد من الأعمال البنكية الرئيسة بنسبة 11% نتيجة لتحسين العائد والإدارة الجيدة لتكلفة مصادر الأموال. وأشار إلى أن البنك حصل على موافقات الجهات الرقابية اللازمة في الصين لافتتاح فرعه في شنغهاي أوائل عام 2019 من أجل تمويل العمليات التجارية المتزايدة بين الصين والعالم العربي.

وشدد على متانة المركز المالي للبنك نتيجة لقوة موجوداته وسيولته المرتفعة بالإضافة إلى كفاءته التشغيلية حيث استمر البنك في الحفاظ على معدل سيولة مرتفع وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 77% وكذلك احتفاظه بنسب سيولة تفوق النسب المعتمدة حسب تعليمات بازل 3، والتزم البنك تطبيق تعليمات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 ابتداء من العام الجاري. ويحتفظ بمعدل تغطية للديون المتعثرة يصل إلى أكثر من 100%، كما يحتفظ البنك بقاعدة رأسمالية قوية حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.9% حسب تعليمات بازل 3.