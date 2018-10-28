«دو» تقدم مكافآت حصرية لعملاء الباقة الذكية 1000 بالتعاون مع «ضيف الاتحاد»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن تعاونها مع برنامج ضيف الاتحاد، برنامج الولاء التابع لشركة الاتحاد للطيران، لتوفير مكافآت حصرية ومميزة لعملاء الباقة الذكية 1000.

ويهدف الجانبان عبر هذه الشراكة إلى إثراء تجارب العملاء عبر توفير عروض فريدة من نوعها في مجال خدمات الاتصال ورحلات السفر.

ويوفر العرض الجديد لعملاء الباقة الذكية 1000 من دو العديد من الميزات وخدمات الاتصال، إلى جانب 70 ألف ميل سفر من برنامج ضيف الاتحاد تكفي لرحلة ذهاب وعودة إلى لندن.

وقدمت دو خلال الاحتفالية التي نظمتها بمناسبة التعاون في متجرها الرئيس بشارع حمدان في أبوظبي، باقات حصرية لعدد مختار من العملاء.

ويتوفر العرض الجديد لجميع عملاء دو الجدد في متاجر دو التالية في أبوظبي: شارع حمدان ودلما مول وبوابة الشرق مول والوحدة مول. وتتوفر الباقة الذكية 1000 وفق عقود اشتراك تمتد لـ 24 شهراً، ويمكن لعملاء الدفع المسبق والآجل الحاليين الاشتراك في هذه الباقة وفق عقود اشتراك 24 شهراً.

توفر الباقة الذكية 1000 للعملاء العديد من الفوائد والمزايا، بما في ذلك رقم ذهبي مميز و70 ألف ميل سفر من الاتحاد للطيران، لرحلة ذهاب وعودة إلى لندن، فضلاً عن خدمات اتصال ومزايا شهرية عديدة، تشمل 100 جيجابايت من البيانات المحلية 5000 دقيقة محلية أو 2500 دقيقة مرنة، إضافة إلى 1000 دقيقة محلية إلى 3 أرقام مختارة واشتراك مجاني في منصة أنغامي وتطبيق The Entertainer.