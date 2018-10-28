دبي تستضيف مؤتمر تكنولوجيا الأغذية في نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

تستضيف دبي مؤتمر تكنولوجيا الأغذية والذي يقام تحت مظلة معرض «جلفود للتصنيع 2018» يومي7 و8 نوفمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

يشارك في المؤتمر رئيس منظمة الغذاء الوطنية الباكستانية محمد رفيق رانجونوالا. وقال رفيق: إن التطورات التي يشهدها قطاع الأغذية في باكستان في ظل تغير أنماط الشراء الاستهلاكية يؤسس لمستقبل واعد ملئ بالفرص الاستثمارية.

وأوضح أن المستهلكين الباكستانيين يبتعدون عن الوسائل التقليدية للشراء التي تعتمد على شراء المكونات والطهي المنزلي. وهم يتحولون تدريجيا نحو المنتجات الغذائية الجاهزة، حيث يتم طلبها عبر الإنترنت. ولا شك بأن هذا التحول يؤسس لطيف واسع من الفرص أمام رواد قطاع الأغذية والمشروبات وبالأخص على الصعيد الرقمي.

وأضاف رفيق، الذي سيلقي كلمة خلال القمة بعنوان «نظرة على سوق باكستان للأغذية والمشروبات»، إن الصناعة بشكل عام أصبحت تواكب الاتجاهات العالمية وتتبنى عملية التحول الرقمي بسرعة هائلة، والتي بدورها تؤثر على العادات الشرائية للمستهلكين.

وينضم رانجونوالا خلال قمة تكنولوجيا الأغذية إلى مجموعة من قادة القطاع، وخبراء الأغذية العالميين، وصناع القرار، والمبتكرين، لإثراء الحوار حول موضوعات أساسية ترسم ملامح مستقبل القطاع.