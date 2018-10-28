رأس الخيمة تستعرض رؤيتها للسياحة المستدامة ضمن استراتيجية «الوجهة 2019»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

استعرض هيثم مطر الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة رؤية السياحة المستدامة التي تسعى رأس الخيمة إلى تحقيقها، إضافة إلى استراتيجية العمل فيها وآخر المستجدات التي شهدتها أجندتها، وذلك في إطار مشاركته بفعاليات «منتدى منظمة السياحة العالمية واتحاد وكالات السفر لدول الباسيفيك»، التي استضافتها الصين مؤخراً تحت شعار «مستقبل السياحة - الطريق إلى 2030».

أبحاث

وأكد هيثم مطر أن تاريخ الإعلان الرسمي عن مسيرة رأس الخيمة نحو ترسيخ مكانتها وجهة سياحية مستدامة يرجع إلى يناير 2016، حين أطلقت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة استراتيجية «الوجهة 2019» إطار عمل مفصلاً للإمارة في أعقاب أبحاث وتحليلات مستفيضة.

مغامرات

وأشار إلى أن هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة تواصل تركيزها على تحويل الثروات الطبيعية، التي تتمتع بها الإمارة إلى أصول سياحية تعود بالمنفعة على الجميع، فمن خلال إطلاق مشاريع المغامرات المستدامة على قمة جبل جيس، أعلى قمة جبلية في دولة الإمارات والترويج لها وجهة رئيسية لعشاق المغامرات في أحضان الطبيعة في الشرق الأوسط، تعمل الهيئة على توفير خيارات مكملة للمعالم السياحية التي توفرها باقي إمارات الدولة.

وأضاف أن قائمة الخيارات تشمل ذلك إطلاق تجربة «فيا فيراتا» (المسار الحديدي) التجارية الأولى من نوعها على مستوى منطقة الخليج العربي، والتي تضم مسارات للمشي ومغامرات المسار الانزلاقي، إضافة إلى حديقة منصة المشاهدة الجديدة ومغامرة «جبل جيس فلايت: أطول مسار انزلاقي في العالم»، التي تم إطلاقها في فبراير 2018.

مبادئ

قال هيثم مطر: إن هيئة السياحة في رأس الخيمة وضعت بالتعاون مع مؤسسة إدارة المخلفات في رأس الخيمة، المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعادة التدوير لفنادق الإمارة، وذلك في إطار مبادرة أطلقت شملت مختلف أرجاء الإمارة، بهدف تقليص كمية النفايات، التي ينتهي بها المطاف في مكبات القمامة بنسبة 75% بحلول 2021.