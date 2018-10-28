حلول جديدة تعزز نطاق الحماية من التهديدات الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة «نتسكاوت سيستمز» لحلول أمن الخدمات وتحليل الأعمال، حلولاً أمنية جديدة تعزز نطاق الحماية من التهديدات الإلكترونية.

ومن شأن هذه الحلول أن تعيد تعريف تصورات الأمن الإلكتروني. وقال جيف ويلسون، مدير أبحاث «أي إتش إس ماركت» في مجال الأمن الإلكتروني: «مع تزايد توزع مراكز البيانات وهندسة الشبكات، باتت نقاط تعزيز الحماية التقليدية أكثر إرهاقاً.

وفي الوقت نفسه، باتت الحملات المستهدفة اليوم تحظى بدعم عمليات الاختراق الإلكترونية واسعة النطاق مثل «نوت بيتيا»، لذا فإن الجمع بين عمليات الفلترة والتصفية، إلى جانب الجمع المنظم للمعلومات الاستقصائية الواردة من أطراف ثالثة، يتيح إمكانية حجب التهديدات الصادرة بالكفاءة والفعالية ذاتها المتبعة لتهديدات هجمات حجب الخدمة الواردة منذ سنوات.