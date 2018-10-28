شراكة بين «سينكو» و«غلوبال إيفينت مانيجمينت»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة «غلوبال إيفينت مانيجمينت»، ووكالة «سينكو»، عن شراكة رسمية بهدف التعاون في مجالات تعزيز أساليب تواصل وتفاعل الجمهور مع العلامات التجارية وكيفية انخراط الرعاة مع المستهلكين، من خلال استخدام التقنيات المتطورة.

وقال نيكولاس مارولو، الرئيس والرئيس التنفيذي لدى «سينكو»: «أظهر سوق الشرق الأوسط نمواً كبيراً وإمكانات هائلة على مدار الأعوام القليلة الماضية، ومع استمرار زخم نمو الأعمال المرتبطة بمعرض إكسبو 2020، فإننا فخورون جداً ومتحمسون للعمل مع شركة مرموقة مثل مجموعة جلوبال إيفينت مانيجمينت في مثل هذا الوقت الهام».

ومن خلال شراكتها، ستقوم «غلوبال إيفينت مانيجمينت» بالاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها «سينكو لاب» في الابتكار. فعلى مدار 15 عاماً نجحت «سينكو لاب» في إنشاء تجارب استهلاكية مباشرة وعبر الإنترنت قابلة للتخصيص بنحو كامل.

من جهته، قال جيمس ماجي، مدير «غلوبال إيفينت مانيجمينت»: «كنا بحاجة للعمل مع شريك يحظى بانتشار عالمي وإننا نرغب بالعمل مع فريق من المفكرين المبدعين والمبتكرين ممن يتمتعون بمقدرات وخبرات عالمية، توفر طيفاً واسعاً من التقنيات المتطورة التي تمكن خبراء التسويق من اتخاذ مواقف ذات تفكير مستقبلي ورؤية مبتكرة».